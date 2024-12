VOLETE DIVENTARE RICCHI? VOLATE NEGLI STATI UNITI E PARTECIPATE ALLA CACCIA AL TESORO ORGANIZZATA DAL MILIONARIO JON COLLINS-BLACK – L’UOMO, CHE HA FATTO FORTUNA INVESTENDO IN BITCOIN, HA NASCOSTO IL TESORO, DAL VALORE DI DUE MILIONI DI EURO, IN CINQUE SCRIGNI SPARSI SUL TERRITORIO AMERICANO - GLI INDIZI PER METTERE LE MANI SUL BOTTINO SONO CONTENUTI IN UN LIBRO CHE LUI STESSO HA PUBBLICATO, “THERE'S TREASURE INSIDE”: TRA GLI OGGETTI DI VALORE NASCOSTI CI SONO FIGURINE RARE DEI POKÉMON, UNA BITCOIN DA 100MILA EURO E…

(ANSA) - E' caccia al tesoro negli Stati Uniti per mettere le mani su un bottino da due milioni di dollari. L'iniziativa viene dal milionario e investitore di bitcoin Jon Collins-Black, che ha nascosto il tesoro in cinque scrigni sparsi in tutto il paese. Gli indizi per mettere le mani sulla fortuna sono contenuti in un libro che lui stesso ha pubblicato, 'There's Treasure Inside' (C'è dentro un tesoro).

Collins-Black, che ha fatto fortuna investendo in criptovaluta, ha detto che la caccia al tesoro è parte di un progetto per suscitare curiosità e spingere all'avventura. Il bottino comprende, tre le altre cose, rare figurine di Pokémon, una bitcoin del valore di 100 mila dollari, reperti storici come una spilla di diamanti e zaffiri appartenuta a Jacqueline Onassis.

Secondo Collins-Black, non bisogna essere dei geni per trovare gli indizi. Il libro contiene dei puzzle e delle mappe per localizzare gli scrigni. Nessuno di essi è nascosto in luoghi pericolosi. "Ho creato questa caccia al tesoro perché vivo per l'avventura - ha detto - e spero di suscitare lo stesso senso di meraviglia e curiosità in tutti quelli che parteciperanno".

