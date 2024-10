VOLETE ESSERE FELICI? FORZA, RIDETE! – PER ALLONTANARE I PENSIERI NEGATIVI SI STA DIFFONDENDO UN TIPO DI YOGA SUI GENERIS: ABBANDONARSI AL RISO GRATUITO E IRRAGIONEVOLE A SUON DI BATTIMANI E SALTELLI SULLE GAMBE – ALCUNI ASSICURANO SIA UN MODO LIBERATORIO PER LASCIARSI ALLE SPALLE LE PREOCCUPAZIONI E…

Estratto dell’articolo di Paolo Di Paolo per "la Repubblica"

yoga della felicita 7

Per prima cosa, allontanate i pensieri negativi. Via, via. Per seconda cosa, al suono di una trombetta, concentratevi sulla risposta da dare alla domanda - la più semplice, la più abissale - “come stai?”. Ed ecco, il passo più importante è già questo: mai reagire con quelle espressioni fra malinconico e fatalista, abbastanza, benino. Bisogna rispondere, in coro, così: «Molto bene, molto bene, yeah!», con tanto di battimani e di saltello e gamba in fuori.

yoga della felicita 6

Astenersi dunque imbronciati: non avere niente da ridere e invece ridere a comando, sghignazzare, un’onda di ah ah ah, oh oh, uh uh.

C’è una gradazione di risate, oltretutto, da conquistare come traguardi di una gara sportiva, come livelli di vita ilare: risata di benvenuto, risata lunga un metro (braccia spalancate), risata a cozza – le braccia conserte davanti al volto, aprirle a soffietto e far sbucare il viso da lì come da una tana, ridendo in faccia al dirimpettaio. Sulle prime sembra tutto un po’ surreale e improbabile, poi la terapia-gioco diventa contagiosa.

yoga della felicita 5

[…] si coglie via via la sfida emotiva nascosta da questo yoga sui generis. È un tentativo comunitario - come spiegano le istruttrici - di uscire per un’ora da se stessi, dalle preoccupazioni, forse in qualche caso anche dalla solitudine e abbandonarsi – senza imbarazzo, senza vergogna – al riso gratuito e irragionevole.

[…] Madan Kataria da trent’anni insegna a ridere sfrenatamente «per contrastare lo stress e raggiungere la pace».

yoga della felicita 4

[…] questo raduno- ridarella. Le partecipanti, dico al femminile perché in schiacciante maggioranza (c’è solo un uomo), sono signore sopra i sessanta-settanta: nel capannone-sala da ballo di un centro anziani a Trastevere, a Roma, ci si ritrova due volte a settimana, di mattina, per innestare sulle pratiche yoga questo esercizio liberatorio. […]

yoga della felicita 2 yoga della felicita 1 yoga della felicita 3