VOLETE ESSERE IN GRADO DI RINTRACCIARE IL VOSTRO IPHONE OVUNQUE SIA, ANCHE SE SPENTO O IN MODALITA' AEREO? - NIELS VAN STRAAETEN, SU INSTAGRAM, HA SPIEGATO COME FARE - BASTA CAMBIARE LE IMPOSTAZIONI DEL "FACE ID E PASSCODE" E CONTROLLARE CHE I SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE SIANO IMPOSTATI SU... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Come rintracciare iphone anche spento

Volete sapere come tracciare il vostro iphone anche se è spento o in modalità aereo? Niels van Straaten, su Instagram noto come @appledsign, ha condiviso un trucco che consente di tenere il vostro smartphone in ogni momento.

Per riuscirci è sufficiente andare su “Impostazioni” e poi su “Face ID e passcode”. Da qui bisogna disattivare l’accesso al centro di controllo e agli accessori USB quando il telefono è bloccato: serve per impedire a eventuali ladri o malintenzionati di mettere il telefono in Modalità aereo e sparire dai radar.

Poi, andate a controllare le “Impostazioni” dei “Servizi di localizzazione”: è importante che siano attivate tutte e tre le voci: “Trova il mio iphone”, “Trova la mia rete” e “Invia l’ultima posizione”.

Come rintracciare iphone anche spento 2

Queste impostazioni consentono agli utenti di localizzare il proprio iPhone quando è offline, quando è in “risparmio energetico” e anche dopo che è stato spento. Il telefono condividerà la posizione del telefono con Apple anche quando la batteria è quasi scarica.

Come rintracciare iphone anche spento 3