VOLETE EVITARE LA PANZA DA ALCOLISTA DOPO LE FESTE? TUTTI I SEGRETI PER MANTENERE LA PANCIA PIATTA E SBEVAZZARE DURANTE LE FESTE NATALIZIE

natale e chili di troppo 2

La stagione delle feste è alle porte e cibo e alcol sono già in agguato per rovinarci la linea e farci sentire gonfi. Il gastroenterologo londinese Simon Smale ha condiviso alcuni consigli su come avere una pancia piatta senza rinunciare al divertimento delle feste natalizie.

Evita i superalcolici e opta per il vino rosso

Abbandona del tutto i superalcolici e opta per un solo bicchiere di vino rosso per un intestino sano. Inoltre il vino ha anche dei benefici che derivano dalla presenza di ponifenoli, i migliori antiossidanti che fanno bene al microbioma. Ovviamente non bisogna esagerare: preferite un bicchiere a una bottiglia.

vino rosso

Non scegliere cocktail a basso contenuto calorico

Se invece opti per un cocktail, non scegliere le opzioni a basso contenuto calorico. Gli zuccheri artificiali come xilitolo, sorbitolo e mannitolo fanno parte dei FODMAP, un acronimo che sta per mono- di- oligo- saccaridi e polioli fermentabili che vanno evitati per restare in forma.

natale e chili di troppo 1

Evitare le bollicine

Dobbiamo limitare le bevande gassate, poiché possono portare a una crescita eccessiva di batteri che causano gas. Le bevande gassate, come lo champagne e gli spumanti, sono un doppio problema.

Sono gassosi e pieni di zucchero, quindi dovresti evitarli se soffri di problemi di salute intestinale. Questi creano gas nell'intestino e portano flatulenza.

champagne

Bevi acqua

L'alcol può aumentare la quantità di liquidi persi attraverso le urine, causando disidratazione e quindi rallentando il transito intestinale. Per contrastare la disidratazione, si dovrebbe compensare l’alcol con l’acqua.

Evita la birra

abbuffate natalizie

Molte persone pensano che il termine "pancia da birra" si riferisca all'aumento del grasso addominale attorno all'addome, tuttavia si riferisce anche al gonfiore causato dal bere birra.

La birra è una bevanda gassata ottenuta da carboidrati fermentabili come orzo, mais, grano e riso, insieme ad alcuni lieviti e acqua. Inoltre contiene anche anidride carbonica.

Arriviamo al cibo…

abbuffata a natale 3

Cibi diversi creano svariati problemi alle persone, ma nel periodo delle feste fagioli e lenticchie possono essere deleteri. Possono causare gonfiore poiché contengono FODMAP che sono carboidrati che sfuggono alla digestione e vengono quindi fermentati dai batteri intestinali nel colon, contribuendo quindi all'eccessiva produzione di gas e gonfiore.

Il grano è anche un fattore scatenante per il gonfiore poiché contiene glutine, un'altra delle principali fonti di FODMAP, che può causare problemi digestivi in molte persone come gonfiore, gas, diarrea e mal di stomaco.

abbuffata a natale 1

Anche il cavoletto di Bruxelles può essere causa di gonfiori nel giorno di Santo Stefano così come la famiglia delle verdure crucifere tra i quali figurano broccoli, cavolfiori, cavoli, e molti altri, che sono molto nutrienti in quanto contengono nutrienti essenziali come fibre, vitamina C, vitamina K, ferro e potassio, ma possono causare gonfiore in alcune persone.

abbuffata a natale 2 champagne copia abbuffata a natale 4