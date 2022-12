VOLETE FARE COLPO E FAR CAPIRE AL VOSTRO PARTNER CHE LO ASPETTA UNA VITA DI SESSO FANTASTICO? TRACEY COX SVELA QUALI SONO LE SETTE MOSSE DA FARE PER AVERE SUCCESSO GIÀ LA PRIMA VOLTA CHE SI FINISCE A LETTO INSIEME – SE SIETE DONNE: NON DIMENTICATE IL SESSO ORALE, FATEGLI SAPERE SE STATE GODENDO E NON SIATE PASSIVI. SE SIETE UOMINI: MOSTRATELE QUANTO LA DESIDERATE, PENSATE AL SUO ORGASMO E…

la sessuologa tracy cox

Volete fare colpo e far capire al vostro amante che lo aspetta una vita di sesso fantastico? Ecco un elenco di ciò che la maggior parte delle persone vuole da un partner, la prima volta che va a letto.

1. Tenere le luci accese

Un po' d'atmosfera è ottimo ma il buio totale no. È già abbastanza difficile per lui capire se quello che sta facendo vi piace guardandovi in faccia e leggendo il vostro linguaggio del corpo. Cercare di capirlo quando non può vedere nulla è praticamente impossibile.

2. Non stressatevi per il vostro corpo

Insistere sul buio, nascondersi sotto le coperte, tenere il reggiseno perché non vi piace il vostro seno, indossare una maglietta a letto: molte donne sono inutilmente autocritiche nei confronti del proprio corpo.

Il fatto è che la maggior parte degli uomini non vi giudica. Sono così felici di fare sesso che sono eccitati e non ti guardano con occhio critico.

sesso

3. Non reagire in modo eccessivo se non va tutto secondo i piani

È davvero utile ricordare che non siete gli unici a voler fare colpo la prima volta. L'ansia da prestazione è reale.

È normale che la prima volta abbia problemi di erezione. Non significa che non gli piaci o che il tuo corpo non sia all'altezza. Significa solo che è nervoso quanto te. Idem se raggiunge l'orgasmo troppo presto o ci mette troppo tempo.

4. Siate attivi

Per favore non lasciate che sia lui a fare tutte le mosse.

Il sesso è faticoso e non è giusto lasciare che sia lui a fare tutto lo sforzo. È anche paternalistico, insinuando che il semplice fatto di permettergli di fare sesso con voi dovrebbe essere sufficiente a eccitarlo.

sesso orale

Non siate una "stella marina morta": attivatevi! Mettiti sopra di lui e cavalcalo. Afferrate quello che volete e non siate timide; mettete le sue mani dove volete, date indicazioni e feedback. Ditegli cosa fare e cosa vi piace. Ditelo in questo modo: 'Puoi spostarti leggermente a sinistra? Oh mio Dio, proprio lì, è una sensazione fantastica. Continua e non fermarti".

5. Praticare un ottimo sesso orale

Prima di tutto, vorrete che questo favore venga restituito. In secondo luogo, non solo è una delle sue cose preferite, ma farlo senza che vi venga richiesto dimostra che siete interessate a dare e ricevere piacere. Fategli vedere che vi eccitate allo stesso modo, guardando lui che si eccita.

rifiutare sesso 1

6. Fagli sapere che stai godendo

Gemere ad alta voce e fingere che vi piaccia tutto quello che fa è imbarazzante per entrambi. Ma è necessario dare un feedback, e molte donne non lo fanno.

7. Parcheggiare l'ansia post-sesso

Più siete rilassati, più lui sarà entusiasta. Siate affettuose e lanciategli qualche sguardo significativo per fargli capire che ha significato qualcosa.

LE SETTE COSE IN CUI LEI SPERA

1. Fare molti complimenti all'inizio

sesso 5

Anche se pensate che siamo una donna da 10 e non avete bisogno di dircelo, ditecelo comunque. Non c'è niente di più sexy di un amante che ti guarda dritto negli occhi, dicendoti: "O Mio Dio!" con voce strozzata e sopraffatta. È scoraggiante essere nudi davanti a qualcuno per la prima volta. Sapere che pensa che siamo bellissime, aiuta a rilassarci.

2. Mostraci quanto ci vuoi

Essere un po' "cavernicoli" è una buona cosa. Questo non significa spingerci sul letto, aprirci la cerniera e darci dentro. Non è questo che vogliamo, ma essere troppo esitanti è scoraggiante.

sesso 4

3. Una volta ottenuto il nostro consenso, dateci dentro!

Spogliateci come se fossimo il regalo più ambito che abbiate mai desiderato. Lasciate che i vostri occhi e le vostre dita percorrano ogni parte del nostro corpo.

4. Baciateci tanto

Baci morbidi sulle labbra. Baci profondi con una lingua che di tanto in tanto entra ed esce. Mordicchiamenti e morsi sul collo. Le donne amano i baci, quindi non affrettatevi per arrivare al momento della penetrazione.

sesso 2

Più lentamente prendete tutto, meglio è. Prestate attenzione ai nostri seni, accarezzate le nostre cosce.

5. Fate dell'ottimo sesso orale

Per molte donne, la tecnica del sesso orale è il banco di prova. Dato che è il modo in cui la maggior parte delle donne raggiunge l'orgasmo, dimostrare che vi piace farlo e che lo sapete fare bene. Vi porterà lontano.

6. Prima l'orgasmo..

Lei viene prima: questo mantra dovrebbe essere insegnato nelle scuole. Il modo più funzionale per garantire un orgasmo a entrambi è che lei raggiunga l'orgasmo prima con la lingua, le dita o con un sex toy e che lui lo raggiunga poi con la penetrazione.

sesso 1

7. Dite qualcosa di carino dopo

Se c'è stato un problema, parlarne aiuta. Se è stato fantastico, parlarne lo rende ancora migliore.

sesso 6