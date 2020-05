VOLETE MANGIARE AL RISTORANTE CON LA MASCHERINA? BASTA TRASFORMARVI IN PAC-MAN – IN ISRAELE SI SONO INVENTATI UN DISPOSITIVO CHE SOMIGLIA MOLTO AL PERSONAGGIO DEL CELEBRE VIDEOGIOCO: QUANDO VOLETE AVVICINARE IL CIBO ALLA BOCCA, POTETE APRIRE LA MASCHERINA E CONTINUARE A PROTEGGERVI DAL VIRUS – IL MECCANISMO È MOLTO SEMPLICE, ANCHE SE NON SEMBRA ESSERE ADATTA A TUTTI I CIBI… - VIDEO

Coronavirus, la mascherina Pac-man per mangiare al ristorante

In Israele hanno inventato la mascherina che permette di mangiare senza doverla togliere. Tramite un dispositivo manuale è possibile aprire la mascherina per inserire la forchetta in bocca. Ideata per essere protetti anche quando si mangia in compagnia di altre persone, la mascherina sembra, però, non essere adatta a tutti i tipi di cibi.

