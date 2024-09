VOLETE UN PARTNER PIÙ DOTATO? OCCHIO A QUELLO CHE DESIDERATE – TRACEY COX HA RACCOLTO LE TESTIMONIANZE DI TRE DONNE CHE HANNO AVUTO RELAZIONI CON UOMINI CON ARNESI ENORMI. IL RISULTATO? PER QUALCUNA È STATO UN INCUBO: “AVEVO PAURA DI FARE SESSO CON LUI. ERO TERRORIZZATA DAL FARMI MALE”. E UN’ALTRA RACCONTA: “POTEVAMO FARE SOLO LA POSIZIONE DEL MISSIONARIO E NON DOVEVA SPINGERE TROPPO PER NON LACERARMI. ANCORA PEGGIO ERA IL SESSO ORALE”. MA C’È ANCHE CHI HA APPREZZATO…

Volete un partner più dotato? Fate attenzione a ciò che desiderate. Parola di Tracey Cox che ha chiesto ad alcune donne cosa significasse uscire o essere sposate con un uomo con un pene grande. Le risposte sono contrastanti, ma in media una donna trova difficile il rapporto.

"Mi piace molto, ma sto chiudendo la relazione. È troppo grosso. Ho paura di fare sesso con lui."

Karina, 41 anni, frequenta il suo ragazzo da quattro mesi.

«Le donne dicono sempre: "Oh, che fortuna!" quando dico loro che il pene del mio ragazzo è davvero grande. Ma è falso! Le donne pensano che amerebbero un pene grande, ma quando si arriva al dunque, non sono sicura che nessuna di queste donne abbia mai fatto sesso con un uomo che ne ha uno. Cambierebbero subito idea.

Il mio partner ha un pene di circa venti centimetri in erezione, il che è notevole, ma è la sua grossezza a rendere il sesso insopportabile. Mi aveva avvertito che il suo pene era grande, ma quando l'ho visto per la prima volta sono entrata nel panico. Mi piace molto, ma sono molto vicina a chiudere la relazione perché ho paura del sesso con lui. Il nostro sesso è così carico di tensione! Ha paura di farmi male e spesso perde l'erezione perché lui diventa ansioso».

“Molto dipende dalla genetica. Il trucco è trovare la persona giusta per te."

Sara ha 32 anni ed è sposata da due anni. Questo è il suo secondo matrimonio.

“Il pene di mio marito è lungo 24 centimetri. Ha anche dei testicoli grandi. Dice che non ha mai visto una donna che gli ha visto il pene senza rimanerne sbalordita. Abbiamo fatto sesso dopo circa quattro appuntamenti, ma l'avevo sentito attraverso i suoi jeans ed ero eccitata al pensiero di averlo dentro di me. Penso che molto dipenda dalla genetica. Alcuni uomini hanno peni grandi, alcune donne hanno vagine profonde. Il trucco è trovarsi. Aiuta il fatto che io abbia partorito, ti rende sicuramente più grande. Devi solo essere paziente e avere buone capacità di rilassamento”

"Pensava che avere un bel pene fosse l'unica cosa che contasse, perché era cresciuto con ragazzi che lo invidiavano ogni volta che faceva pipì in pubblico".

Aisha, 25 anni, si pente di aver frequentato il suo ex perché il sesso era troppo doloroso.

"Se c'è un mito sugli uomini con peni grandi, è che non si preoccupano di sviluppare altre abilità come amanti. Per il mio ex i preliminari non erano importanti ed era palesemente ovvio che si aspettasse che la sola vista del suo pene eretto fosse eccitante: l'attesa di averlo dentro di me avrebbe dovuto essere sufficiente. Stava in piedi davanti a me, con una mano avvolta attorno al pene, aspettando che lo ammirassi. Era un bravo ragazzo, ma era davvero narcisista quando si trattava del suo pene.

Era cresciuto con ragazzi che esprimevano invidia ogni volta che faceva pipì in pubblico. Nella migliore delle ipotesi il rapporto era estremamente scomodo, nella peggiore delle ipotesi straziante. Era così lungo che mi ha colpito la cervice, il che era incredibilmente doloroso. Puoi fare solo certe posizioni, principalmente quella del missionario, con le gambe chiuse, perché qualsiasi altra cosa è impossibile o fa troppo male.

"Lo pregavo di non spingere troppo perché mi sarei lacerata e avrei sanguinato, ma a volte non riusciva a farne a meno. Non era solo il rapporto a essere difficile, il sesso orale era un incubo. Probabilmente ci saremmo lasciati comunque perché non eravamo particolarmente compatibili ma, credetemi, mentalmente ero al settimo cielo al pensiero di non rivedere mai più quel pene».

