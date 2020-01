VOLETE RIDURRE GLI INCIDENTI? BASTA FARE LE MULTE – A SASSARI I SINISTRI SI SONO RIDOTTI DEL 22% DAL 2018: È BASTATO SANZIONARE GLI “SMOMBIE”, GLI ZOMBIE CHE CAMMINANO O GUIDANO CON LO SMARTPHONE SEMPRE IN MANO - LE MULTE VANNO DA 26 A 102 EURO E LE PERSONE HANNO SMESSO DI RIMANERE INCOLLATE AL TELEFONINO PER PAURA DI DOVER SGANCIARE… – SMOMBIE

Maria Berlinguer per “la Stampa”

Il comandante dei vigili urbani di Sassari con le inviate di France 2

Li chiamano "smombie", da smartphone e zombie. Sono l' esercito di pedoni che ogni anno sono vittime o provocano incidenti stradali perché non riescono a staccare gli occhi dal display del telefonino. Una piaga mondiale alla quale in Corea del Sud e in Cina si sta cercando di rispondere con una nuova segnaletica orizzontale e persino con corsie preferenziali, sul modello delle ciclabili.

In Italia, a Sassari, si è scelta da tempo un' altra soluzione: dal 2018 gli smombie sono sanzionati. Multe - da 26 euro a 102 - che in due anni hanno determinato una riduzione del 22% dei sinistri in cui sono coinvolti i pedoni. L' idea di adottare la linea dura è del comandante della polizia Municipale di Sassari, Gianni Serra.

smombie

Nel 2016 quando da Olbia e Costa Smeralda si insedia in città, come primo provvedimento decide di monitorare il traffico pedonale per capire se, oltre al comportamento degli automobilisti, anche chi si muove a piedi ha delle responsabilità nella casistica degli incidenti: 900 più o meno in un anno, con poco meno di cento pedoni coinvolti. Si scopre così che anche a Sassari è la distrazione una delle cause principali degli infortuni. Distrazione spesso dovuta alla impossibilità di staccare gli occhi dallo smartphone o dalle cuffiette che impediscono di sentire i rumori della strada.

smombie, le persone che camminano e guardano lo smartphone 4

«Accertata la corresponsabilità dei pedoni, decidiamo che è ora di cambiare e partiamo con una campagna di informazione che coinvolge scuole e piazze per sensibilizzare i pedoni. Perché se è vero che la stragrande maggioranza degli incidenti anche gravi è dovuta alla distrazione degli automobilisti per l' uso del telefonino, lo stesso si può dire per chi attraversa la strada mettendo a rischio la propria vita e quella altrui perché del tutto inconsapevole dei rischi che corre», racconta Serra. «Contemporaneamente - spiega - realizziamo un cortometraggio artigianale e partiamo con le multe. I primi risultati già nel 2018: un calo del 10% di incidenti».

La campagna ha successo mediatico. Sassari finisce al centro di un lungo documentario di France 2 e dei quotidiani spagnoli. In entrambi i Paesi è infatti allo studio una normativa per sanzionare gli "smombie". Nel 2019 parte la nuova campagna, questa volta affidata all' attore Alessandro Gazale. Il video mostra un incidente mortale ma alla fine il nastro si riavvolge, lasciando aperta la speranza.

protezione ai lampioni contro gli zombie dello smartphone

Infine ecco la campagna del 2020: "Un cortometraggio per la vita". Protagonisti i bambini. Uno cerca di convincere il padre a staccare il piede dall' acceleratore. Per strada, invece, una bambina prova a richiamare l' attenzione della madre che non smette di parlare al telefono, fino al prevedibile tragico finale.

camminare smartphone

donna cammina e guarda lo smartphone

«Nel 2018 abbiamo fatto 150 contravvenzioni, 134 nel 2019. Il nostro obiettivo non è sanzionare ma educare: per questo riteniamo che, più delle multe, sia importante la campagna nelle scuole: del resto i bambini sono naturalmente dalla nostra parte e spesso ci raccontano dei genitori che parlano al telefono mentre li accompagnano a scuola», spiega Serra, fermamente convinto che l' esempio di Sassari avrà un seguito nel nuovo codice della strada, ora in commissione al Senato. In attesa delle novità si fa quel che si può con un' interpretazione allargata dell' articolo 190 del CdS, quello che impone ai pedoni di prestare la massima attenzione nell' attraversamento delle carreggiate per non mettere a repentaglio la propria e altrui incolumità.

smombie, le persone che camminano e guardano lo smartphone 1 zombie con lo smartphone luci rosse per mettere in allerta gli smombie smombie termine per gli zombie dello smartphone tipica smombie distratta dal cellulare smombie, le persone che camminano e guardano lo smartphone 2 smombie, le persone che camminano e guardano lo smartphone 3 smombie, le persone che camminano e guardano lo smartphone