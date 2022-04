VOLETE SAPERE COME EVITARE CHE VOSTRO MARITO VI TRADISCA? LO SPIEGA AMY KUPPS, DI PROFESSIONE "AMANTE DI UOMINI SPOSATI" (LE FEMMINISTE POSSONO TAPPARSI LE ORECCHIE): "IL TUO PARTNER RESTERA' CON TE SE SODDISFI LE SUE FANTASIE SESSUALI" - "GUARDATE PORNO INSIEME, FAI LAVORARE LE TUE TETTE, CAMBIA COLORE AI CAPELLI E INDOSSA QUALCOSA DI ECCEZIONALE"...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Amy Kupps

Un'amante professionista che esce esclusivamente con uomini sposati ha rivelato i motivi per cui gli uomini sono infedeli e come evitare di essere tradite.

Amy Kupps, 33 anni, della Carolina del Nord, ha spiegato che i suoi amanti si lamentano tutti delle stesse cose e dice che esistono modi infallibili per evitare i tradimenti. Kupps consiglia di portare più eccitazione in camera da letto, che si tratti di guardare video porno insieme o di far lavorare le tette per soddisfare i loro desideri.

Amy Kupps 2

«Il tuo partner resterà sicuramente con te se soddisfi le sue fantasie sessuali», ha detto Amy. Fare piacere al tuo partner spesso è la chiave. «Devi guardare il porno insieme, essere aperto a un massaggio con le tette, cambiare il colore dei tuoi capelli e indossare qualcosa che normalmente non indossi. Sii sexy in pubblico: un uomo ama la sicurezza, quindi metti in mostra un po' di sedere e scollatura. Se sei una semplice conservatrice, probabilmente scapperà».

«Devi recitare come nei giochi di ruolo, indossare costumi, fare sesso nel retro di una chiesa o [a] un concerto. Sii spericolato ed eccitante e non aver mai paura di mostrare pubblicamente l’affetto. Impara le sue fantasie e lo manterrai per sempre».

Amy, che ha accumulato 85.000 follower su Instagram pubblicando contenuti sexy, consiglia anche di condividere le password del telefono e di comunicare apertamente quando si tratta di finanze.

Amy Kupps 2

Quando si tratta degli uomini a cui presta servizio, afferma che esiste un elenco di lamentele comuni che condividono sui loro partner.

Amy ha detto: «Sento spesso, "Mia moglie non fa più sesso con me", "Io amo i miei figli ma hanno rovinato la mia intimità", "Mia moglie è noiosa e non ha tempo per me" e "Mia moglie non ha sex appeal, non è avventuroso e non è rischioso"».

«Gli uomini si confidano sempre con me e il 100 per cento delle volte è una di quelle ragioni. Quello che spinge un partner a tradire è la mancanza di comunicazione, eccitazione e divertimento in camera da letto».

«Non fare sesso è un rompicapo. I partner che non comunicano le loro fantasie sessuali spesso si sentono isolati quando dovrebbero essere inclusi, se possibile. Dovresti sempre trovare del tempo per l'altro, non importa quanto sia impegnata la tua vita e non aver paura di impazzire in camera da letto o addirittura invitare un terzo membro per dare una mano a ravvivare le cose».

Amy Kupps 3

Nonostante il suo lavoro, Amy è stata tradita in passato. Ha detto: «Mio marito mi ha tradito con una donna molto più giovane. Alcuni dei miei amici lo hanno notato in più occasioni. Per un po' mi sono sentito malissimo, ma ho capito che non avevo bisogno di lui. Non mi sono incolpata, ma avrei dovuto tagliare prima. Ho avviato OnlyFans per rendere più piccante la nostra vita sessuale. Lo eccitava, ma è diventato geloso molto rapidamente».

«Se un fidanzato o un marito dovessero tradirmi di nuovo, non mi importerebbe. Sono sicura di me stessa, sexy e avventurosa. Sono il tipo di donna che piace agli uomini: adoro la birra e le ali calde e non ho paura di sporcarmi.

«Mi alleno sodo e mi mantengo al passo con il mio mantenimento: seguire una dieta a basso contenuto di carboidrati, allenarmi con i pesi, fare jogging e yoga e, naturalmente, interventi di chirurgia estetica qua e là per migliorare i difetti e dare una spinta alla fiducia».

Amy Kupps 3

«Sono così fiduciosa dopo il mio primo matrimonio, niente può abbattermi. Fiducia in se stessi, essere in grado di uscire dalla tua zona di comfort sessualmente e comunicare si tradurranno in un matrimonio felice e sano e forse anche in un po' di pornografia».

Amy Kupps 17

Secondo Amy, uno dei motivi principali per cui gli uomini tradiscono è il più ovvio: il sesso.

Amy Kupps 15 Amy Kupps 16 Amy Kupps 11 Amy Kupps 13 Amy Kupps 4 Amy Kupps 5 Amy Kupps 6 Amy Kupps 7 Amy Kupps 8 Amy Kupps 9 Amy Kupps 10 Amy Kupps 12 Amy Kupps 14 Amy Kupps 4