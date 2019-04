VOLETE SAPERE COME SI DICE IN INGLESE SPARIRE? – NELLO SLANG DEI SUDDITI DI SUA MAESTÀ È ENTRATA LA DIZIONE "TO BE MEGHANED" O "MARKLED": NEMMENO A DIRLO LA FONTE DI ISPIRAZIONE È STATA LA DUCHESSA DEL SUSSEX CHE TRA AMICI E PARENTI HA FATTO FUORI DALLA SUA CERCHIA UN INTERO STATO - SE SI VIENE “MARKLEIZZATI” SIGNIFICA CHE SI È STATI OGGETTO DI GHOSTING, CIOÈ CANCELLATI. O ADDIRITTURA “USATI” E POI BUTTATI VIA…

Com’è noto Meghan a corte viene chiamata Me-gain. Un gioco di parole che unisce “Me”, le iniziali di Meghan, e “gain”, che significa guadagno. In pratica, Meghan Markle sarebbe soprannominata “sono-io-che-ci-guadagno”.

Un nome che adesso si arricchisce di un nuovo, duplice, significato al negativo: Meghan Markle d’ora in poi sta ad indicare anche una persona che è stata bannata dalla vita di qualcuno.

Almeno secondo l’Urban Dictionary, un dizionario online dedicato ai neologismi e allo slang in lingua inglese. A sottolinearlo è un articolo del Daily Mail. La dizione esatta è to be meghaned o markled: se si viene “markleizzati” significa che si è stati oggetto di ghosting, cioè cancellati. O addirittura “usati” e poi buttati via. Allo stesso modo significa anche essere “arrampicatori sociali”.

A tanti ex amici della duchessa di Sussex è successo di essere “meghaned”. I casi più noti riguardano la sua amica del cuore, Ninaki Priddy. Si conoscevano da quando avevano due anni, insieme si erano fatte fotografare davanti a Buckingham Palace, ma Meghan non ha esitato a eliminarla dopo il divorzio dal primo marito Trevor Engelson.

Altro caso noto quello del giornalista londinese Piers Morgan: la Markle aveva speso il pomeriggio con lui la sera prima di conoscere il principe Harry. Con fare amabile si era fatta dare dei consigli per penetrare nel mercato inglese come attrice, salvo sparire del tutto dopo essere entrata nella Royal Family.

Senza parlare, poi, dei familiari ai quali ha deciso di non rivolgere più la parola, a cominciare dal padre. Del resto che Meghan fosse determinata lo hanno rivelato negli anni tanti dettagli: sembra che, prima di lasciare definitivamente Los Angeles per il Canada, abbia organizzato un Sayonara Party: avrebbe regalato a tutte le amiche abiti e accessori low cost. Come dire che da quel momento in poi si sarebbe potuta permettere ben altro. Così come è stato.

