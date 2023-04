VOLETE SAPERE COSA RIVELARE E COSA NASCONDERE AL PROPRIO PARTNER? NON DIRE CON QUALE OGGETTO VI PIACE MASTURBARVI O CON QUALE FILM PORNO VI TOCCATE, NON FARÀ DI VOI DEI BUGIARDI - TRACEY COX SPIEGA CHE NON È NECESSARIO RIVELARE CON QUANTE PERSONE SI È TROMBATO IN PASSATO. E OCCHIO A NON DIRE CHE SOFFRITE DI UNA DIPENDENZA O…

DAGONEWS

masturbazione 4

La maggior parte delle persone sa istintivamente quali segreti è accettabile nascondere al proprio partner e quali no. Fingere di aver fatto tardi al lavoro per prenderti un po’ di tempo per te non farà male alla relazione. Anzi, ne gioverà perché sarai più contento. Ma cosa è bene dire e quali cose poter omettere al proprio partner? Ecco la risposta della sexperta Tracey Cox.

SEGRETI CHE DEVI MANTENERE

Non dire al tuo partner di un acquisto "banale".

Uno studio recente ha rilevato che il 90% dei partecipanti non aveva detto al proprio partner del loro ultimo acquisto, anche se pensavano che non gli sarebbe dispiaciuto. Questo ha creato un effetto collaterale piuttosto piacevole: sentirsi un po' in colpa li ha resi molto più gentili con il loro partner in seguito.

flirt 8

Che hai flirtato con qualcuno

Un flirt di poco conto con qualcuno che non sia il tuo partner può avere un effetto positivo sulla tua relazione. Il flirt innocente ti fa sentire più attraente e inietta un po' di divertimento in quella che spesso è una giornata banale. Significa che sei di ottimo umore quando vedi il tuo partner e forse abbastanza vivace da fare sesso.

Avere una cotta

Meglio che sia per una celebrità piuttosto che per il tuo collega. Ma anche se è qualcuno che vedi nella vita reale, fintanto che la cotta è una cosa che fa solo volare l’immaginazione, non c’è nulla di compromettente.

masturbazione 2

Con cosa ti masturbi

Molte coppie (sane) ammettono che si masturbano e/o guardano porno. Ma pochi dicono la verità su cosa esattamente fantasticano o cosa guardano. Se ammetti che ti piace il porno lesbo, le richieste per un treesome diventeranno più insistenti.

Con quante persone sei andata a letto

Quello che è successo prima che vi incontraste sono affari vostri. Non sentirti mai sotto pressione nel dover condividere il tuo "numero". Tanto per cominciare, non sarà mai vero. (Quasi tutti sopra i 30 anni dicono 10.) Gli uomini sovrastimano, le donne fanno il contrario.

Un numero non ha senso senza che le circostanze siano spiegate. Le informazioni su amanti e partner importanti emergono man mano che la tua relazione progredisce. Il resto non conta.

TRADIMENTO 2

Fingere che ti piaccia qualcosa che non ti piace

La quantità di bugie bianche che diciamo al nostro partner è più alta quando ci vediamo per la prima volta e vogliamo essere apprezzati. Più avanti nella relazione, fare qualcosa che non ti piace per compiacere il tuo partner può essere un atto di gentilezza. Ma non bisogna piegarsi troppo per non snaturarsi.

Fingere di non aver tradito

Fingere di non aver mai tradito quando l'hai fatto con tutti i partner che hai avuto, non va bene. Le corna ripetute ti rendono ad alto rischio e i futuri partner meritano di sapere in cosa si stanno cacciando.

Ma non devi ammettere ogni errore che hai commesso in passato. Se te lo chiedono apertamente, non mentire. Altrimenti, non vedo nulla di male nel tacere su questo.

Non gli piace la sua famiglia

masturbazione femminile asa akira

Tutti conoscono questa regola: va bene che il tuo partner critichi la sua famiglia, non va bene che tu ti unisca.

Cercare di andare d'accordo con la famiglia del tuo partner è uno dei doni più grandi che puoi fare: rende la vita molto più facile per tutti. Hanno davvero bisogno di sapere che pensi segretamente che sua sorella sia un'idiota se la famiglia la idolatra? Penso di no.

SEGRETI DA NON MANTENERE

Questo elenco non è affatto esaustivo: ci sono molte, molte cose che non dovresti nascondere a qualcuno che ami. Ma ti darà un'idea del tipo di segreto che probabilmente manderà in frantumi la tua relazione una volta che verrà alla luce.

flirt 7

Volere o non volere figli

Fingere che ti stia bene non avere figli perché sei convinto che il tuo partner sarà elettrizzato quando annuncerai che sei incinta, è da pazzi. Idem fingere di voler davvero una famiglia perché il tuo partner la desidera e tu non vuoi perderlo.

Non dare mai per scontato che il tuo partner cambierà idea se è irremovibile in un modo o nell'altro. Anche se sembrano aperti alla persuasione, non dare per scontato che accadrà o saranno pronti quando lo sarai tu.

Grandi problemi con i soldi

Mentire al tuo coniuge sulla tua situazione finanziaria in generale, affermando di avere più soldi di quanto tu non ne abbia, non è mai una buona idea. Soprattutto se sei sposato e hai preso un prestito a nome di entrambi. Queste, e molte altre, sono abitudini distruttive che rovineranno la tua relazione. L'unica speranza che hai di sopravvivere è ammettere quello che sta succedendo.

Rompere un patto per smettere di fare qualcosa di "cattivo"

masturbazione femminile 4

Sembra innocente, ma può avere un inaspettato risvolto. Un esempio personale: io e il mio primo marito abbiamo deciso di smettere di fumare. Ha mantenuto la sua parte dell'accordo, io ho fallito miseramente (all'epoca). Piuttosto che confessarglielo, ho mantenuto il segreto di essere un non fumatore, fumando sigarette ogni volta che potevo. Ciò significava uscire con altri fumatori il più spesso possibile, preferibilmente senza di lui.

Il messaggio che questo invia in modo subliminale al tuo cervello: la vita è più divertente senza questa persona. Non è stato responsabile della nostra rottura, ma di certo non ha aiutato.

Quando rompi un patto per smettere di fare qualcosa che in precedenza pensavi fosse divertente, è molto meglio ammetterlo. Sì, rimarranno delusi. Sì, potrebbe significare che anche loro finiranno per arrendersi. Ma alla fine sarà meglio per la tua relazione.

Ambizioni che avranno un impatto su entrambe le vostre vite

STRESS AL LAVORO 2

Alcune persone lavorano per vivere, altre vivono per lavorare. Dove vi sedete entrambi su quello spettro è importante. Se ti trasferisci allegramente dall'altra parte del mondo per il lavoro giusto, il tuo partner deve saperlo.

Problemi di lavoro che ti stanno stressando

Non ti piace il tuo lavoro, non ti senti molto bravo nel tuo lavoro, sei preoccupato di essere licenziato o retrocesso o di non ottenere quella promozione tanto necessaria. Essere vittima di bullismo da parte dei colleghi di lavoro, odiare il proprio capo: tutte queste cose hanno un forte impatto sulla nostra salute mentale.

Affrontarli da soli, raddoppia il livello di stress se devi fingere che tutto vada bene quando esci dal lavoro. Sfogarsi con un partner è una delle cose più belle dell'essere in una buona relazione. Un problema dimezzato è un problema risolto e i partner possono offrire una visione unica delle situazioni.

masturbazione femminile 2

Problemi di dipendenza

Chiunque abbia mai avuto a che fare con un tossicodipendente sa che questo è uno dei peggiori segreti da nascondere. Soprattutto all'inizio. Conosco tre amici intimi che sono finiti con alcolisti e tossicodipendenti, scoprendolo quando erano già coinvolti emotivamente nella relazione.

Le donne sono gentili: rimaniamo per vedere se riusciamo a sistemare le cose. Ma la verità è che la maggior parte delle dipendenze sono con te per tutta la vita. Alcune persone rimarranno comunque e correranno un rischio, ma tutti meritano il diritto di prendere quella decisione da soli.

flirt 3

Problemi legali

Un caso giudiziario che trascuri di menzionare perché ti vergogni per ammettere quello che hai fatto. Una battaglia legale con un ex per la proprietà comune. La tua casa o la tua auto stanno per essere pignorate.

Queste cose sono impossibili da nascondere a lungo termine. Se sei coinvolto in qualsiasi tipo di controversia, essere onesto è l'unico modo in cui la tua relazione sopravvivrà.

Problemi di salute

Spesso le persone lo fanno per "proteggere" il proprio partner: non vogliono che si preoccupi inutilmente. Ha l'effetto opposto.

masturbazione 1

Le coppie sanno quando il loro partner sta nascondendo qualcosa e sono ancora più preoccupate se ti rifiuti di svelare loro il segreto. Raccontatevi l'un l'altro quando iniziano i primi sintomi, non quando avete avuto una diagnosi definitiva. Se sei in viaggio insieme dall'inizio alla fine, è infinitamente più sopportabile, qualunque cosa sia.

flirt 11 STRESS AL LAVORO 1 burnout stress da lavoro 1 TRADIMENTO

masturbazione 3