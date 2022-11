VOLETE SAPERE COSA SUCCEDE ALLE FESTE IN STILE “EYES WIDE SHUT”? LEGGETE COSA RACCONTANO DUE PERFORMER CHE DILETTANO GLI OSPITI DEL "SANCTUM", NOTO CLUB DI BEVERLY HILLS DOVE AMMINISTRATORI DELEGATI, UOMINI D’AFFARI E ATTORI VANNO A ESPLORARE I LORO LIMITI SESSUALI – I MEMBRI DEL CLUB PAGANO FINO A 50MILA DOLLARI PER GODERE DI SPETTACOLI FETISH E PARTECIPARE AI SEX PARTY, SICURI CHE IL LORO NOME RIMARRÀ SEGRETO – IL RACCONTO DI JESSICA: “SONO STATA INCATENATA A UN TAVOLO E…”

Due performer che lavorano nel sex club "più esclusivo del mondo" hanno svelato cosa succede davvero dietro le porte delle feste in stile Eyes Wide Shut.

Le donne, conosciute solo come Haley Grace e Jessica, hanno raccontato di aver esplorato i loro limiti sessuali nel lussuoso "parco giochi" noto come SNCTM a Beverly Hills.

I membri del club privato pagano fino a 50.000 dollari all'anno per il piacere di esplorare i loro desideri più selvaggi e si dice che celebrità come Gwyneth Paltrow partecipino ai loro eventi VIP.

La SNCTM, fondata a Beverly Hills, in California, ospita feste in maschere per adulti in smoking, cene private, feste in piscina e corsi trimestrali sull’erotismo.

L'ingresso alle serate mondane del club d'élite è concesso esclusivamente su richiesta, e i candidati vengono selezionati in base alla loro reputazione, alla loro immagine, alla statura e agli agganci per entrare.

Gli ospiti sono amministratori delegati, uomini d'affari di successo, attori, atleti professionisti e artisti, ma sui loro nomi c’è massima riservatezza.

I sex party del club sono eventi stravaganti e i partecipanti devono attenersi a regole severe, tra cui un codice di abbigliamento. Gli uomini devono indossare smoking e papillon, mentre le donne possono scegliere tra abiti da sera eleganti o lingerie.

Il SNCTM è noto per la sua discrezione: fotografie e cellulari sono severamente vietati durante gli eventi, ospitati in attici di lusso in tutto il mondo.

Le performance erotiche ideate dal direttore creativo Inka Nevala sono il fulcro di ogni evento. Haley Grace lavora come artista performativa a tempo pieno a New York e fa dai quattro agli otto spettacoli a settimana. È specializzata in spettacoli con il fuoco, burlesque e fetish, ma niente è paragonabile a ciò che fa al club.

Jessica, che vive a Los Angeles, lavorava nel settore tecnologico e finanziario prima di diventare una performer erotica. Come Haley Grace, ha sentito una scintilla quando è andata al SNCTM come ospite nel 2019.

Jessica ha attualmente un partner, ma è felice di esplorare i limiti sessuali come coppia. Come performer del club privato, ha portato la sua esperienza ancora più in là.

Ha raccontato di essere stata incatenata a un tavolo VIP: «Il gioco di ruolo mi ha aiutata a stabilire una connessione più personale con gli ospiti».

