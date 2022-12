VOLETE SAPERE PERCHÉ DOMANI POMEZIA DIVENTA IL CENTRO DELLA GALASSIA (DEGLI SVALVOLONI)? – NELLA CITTÀ A SUD DI ROMA CI SARÀ IL RADUNO DI UFOLOGI CON PERSONE CHE ARRIVERANNO DA TUTTO IL MONDO – CHI PARTECIPA SI DICE ESPERTO DI OVNIOLOGIA, DALL'ACRONIMO OVNI, OVVERO “OGGETTO VOLANTE NON IDENTIFICATO” – MA CHI CI SARÀ AL RADUNO? L’UMANITÀ VARIEGATA CHE POPOLERÀ IL CONVEGNO SARÀ COMPOSTA DA ALCOLISTI ANONIMI E METEOROLOGI FINO A SCIENZATI LAUREATI E…

Estratto dell’articolo di Sandro Bonvissuto per www.repubblica.it

Domani c'è un raduno di ufologi a Pomezia, e arriveranno persone un po' da tutte le parti, gente che si intende a vario titolo di ovniologia, termine nato dall'acronimo OVNI, e sarebbe Oggetto Volante Non Identificato, più la parte terminale "logia", che indica come di questa cosa della quale parleranno a Pomezia si sia fatta una scienza, o almeno una teoria, quando non una dottrina. Forse addirittura una religione. (…)

In più nella categoria degli ufologi rientra tutta un'umanità variegata e diversamente assortita, che va dall'alcolista anonimo allo scienziato laureato con i master in America, dall'esponente del clero a personaggi che cercano semplicemente uno spazio per apparire in tv, un po' come nei programmi di intrattenimento pomeridiani che mandano in onda le tv commerciali.

Ma fra loro ci sono anche meteorologi patentati e astronomi riconosciuti. Ciò nonostante l'ufologia finora si è guadagnata solo l'etichetta di "pseudoscienza", una cosa che per paradosso non ha sortito l'effetto di mortificare la sua credibilità, quanto di gettare ombre pesanti anche sulla scienza ordinaria, pure lei fatta di scoperte e acquisizioni che sono diventate vere solo dopo essere state per anni o per millenni tutte considerate false o frutto di fantasia. (…)

