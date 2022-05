VOLETE SAPERE PERCHÉ KIM KARDASHIAN SI È PRESENTATA CON UNA PELLICCIA COPRICULO SULLA PASSERELLA DEL MET GALA? L’INFLUENCER CULOIDE, NONOSTANTE MESI DI DIETA FERREA, NON È RIUSCITA A CHIUDERE LA ZIP DEL DELICATISSIMO ABITO DI MARILYN MONROE – ALLA FINE CI HANNO MESSO UNA PEZZA, LO HANNO APPUNTATO SUL SEDERE E HANNO COPERTO IL TUTTO CON LA PELLICCIA. MA GLI ESPERTI DI MODA SI SONO INCAZZATI: "A CAUSA DEL SUO EGO…" - VIDEO

DAGONEWS

kim kardashian con il vestito di marilyn al met gala 2

Kim Kardashian non è riuscita a chiudere la zip dell'iconico vestito di Marilyn Monroe indossato al Met Gala ed è stata costretta a lasciarlo aperto, coprendo il sederone con una pelliccia bianca.

In un video di Ripley's Believe It or Not!, il museo dove ha preso in prestito l'abito, Kim viene vista in preda al panico mentre la sua squadra lotta per infilarle l'abito. Nonostante non fosse in grado di chiuderlo completamente, Kim è stata sollevata quando ha scoperto che potevano semplicemente appuntare la parte posteriore del vestito e poi nascondere la “pezza” con una pelliccia bianca, simile a quella indossata da Marilyn. In realtà Kim ha indossato l'iconico abito di Jean Louis del 1962 solo per fare la passerella di pochi minuti prima di infilarsi una copia del vestito.

Ma gli esperti di moda hanno criticato la sua decisione, sostenendo che “l’influencer, spinta dall’ego, ha rischiato di danneggiare l’abito per un servizio fotografico”.

pete davidson kim kardashian

Michelle Morgan, che ha scritto libri su marilyn, ha criticato la decisione di lasciare che Kardashian indossasse l'abito color carne al Met Gala: «Poteva danneggiarlo». La storica della moda, Justine De Young, ha convenuto che era rischioso indossare l'abito a un evento di così alto profilo, dicendo che Kardashian avrebbe potuto semplicemente indossare la copia.

