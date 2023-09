VOLETE SAPERE PERCHÉ MUSK HA RILEVATO TWITTER? PER “COLPA” DELLA FIGLIA VIVIAN BOLLATA COME "COMUNISTA" – A SVELARLO È WALTER ISAACSON NELLA BIOGRAFIA “ELON MUSK”: “IN PARTE HA ATTRIBUITO LA COLPA ALL’IDEOLOGIA CHE VIVIAN HA ASSIMILATO ALLA CROSSROADS, LA SCUOLA PROGRESSISTA CHE HA FREQUENTATO A LOS ANGELES. TWITTER, SECONDO LUI, ERA STATO INFETTATO DA UNA MENTALITÀ SIMILE CHE REPRIMEVA LE VOCI DI DESTRA E…”

La spinta decisiva a comprare Twitter e cambiarne regole e contenuti è stata data ad Elon Musk dalla vicenda del figlio maggiore Xavier, che a 16 anni ha deciso di effettuare la transizione rompendo duramente con il padre. Lo svela Walter Isaacson nella biografia Elon Musk in uscita sul mercato americano il prossimo 12 settembre, edita da Simon & Schuster.

Non è stato il cambio di genere del figlio ad avere turbato particolarmente Musk. Ma il figlio trasformato in Vivian è diventato marxista, interrompendo ogni rapporto con il padre. È lo stesso Elon a raccontarlo al suo biografo: «È andata oltre il socialismo, diventando una comunista a tutti gli effetti e pensando che chiunque sia ricco sia malvagio», racconta.

E Isaacson annota: «La rottura lo ha addolorato più di ogni altra cosa nella sua vita dopo la morte infantile del suo primogenito Nevada (…) In parte ha attribuito la colpa all’ideologia che Vivian ha assimilato alla Crossroads, la scuola progressista che ha frequentato a Los Angeles. Twitter, secondo lui, era stato infettato da una mentalità simile che reprimeva le voci di destra e anti-establishment». Così Musk decise: «Twitter ha bisogno di un drago sputafuoco».

E il 31 marzo 2022 invitò in segreto a cena il CEO di Twitter, Parag Agrawal, insieme al presidente della società, Bret Taylor facendo il primo passo verso quella acquisizione. I due lo invitarono ad entrare nel cda della società, ed Elon accettò. Ma poi confidò ai suoi amici cofondatori di PayPal che lo avevano seguito in Tesla che i manager di Twitter non gli erano piaciuti per nulla: erano simpatici, sì.

Ma un Ceo non deve essere simpatico. Ne uscì un giudizio tagliente anche sui dipendenti di Twitter: «È chiaro che i detenuti stanno gestendo un manicomio». Agli amici spiegò poi che con Twitter avrebbe potuto realizzare il progetto che aveva immaginato per PayPal, con il nome che allora aveva pensato per la società: “X.com”: una piattaforma di pagamenti in cui si può discutere senza censure e in piena libertà.

Qualche giorno dopo Musk è volato a Lanai, l’isola hawaiana di Larry Elison per riflettere sulla acquisizione. […] alle 3:32 del mattino, ora delle Hawaii, ha pubblicato un tweet: “La maggior parte di questi account ‘top’ twitta raramente e pubblica pochi contenuti. Twitter sta morendo?”. Novanta minuti dopo, il CEO di Twitter Agrawal ha inviato a Musk un messaggio di testo: “Sei libero di twittare ‘Twitter sta morendo?’ o qualsiasi altra cosa su Twitter, ma è mia responsabilità dirti che non mi aiuta a migliorare Twitter nel contesto attuale”. […] Musk […] Ha risposto in modo sprezzante: “Cosa hai fatto questa settimana?”. È stata l’ultima stroncatura di Musk».

Sabato 9 aprile Musk è volato a Vancouver per incontrare la fidanzata Claire Boucher, una artista performativa che aveva come nome d’arte Grimes. Doveva presentare il figlio avuto da lei “X” (è il suo nome) a nonni e bisnonni. Ma non ci è andato, «era sotto stress». […] ha fatto un tweet, il più famoso di questa vicenda: «Ho fatto un’offerta».

Dopo avere conosciuto meglio la società, Elon si è convinto di non potere pagare i 44 miliardi dollari promessi per Twitter, sostenendo che i venditori avevano barato sugli utenti reali. «I suoi avvocati lo hanno infine convinto che avrebbe perso la causa se l’avessero portata in tribunale. Era meglio chiudere l’accordo alle condizioni originali. A quel punto Musk aveva persino ritrovato un po’ di entusiasmo nel voler rilevare l’azienda.

“Probabilmente dovrei pagare il prezzo pieno, perché queste persone che gestiscono Twitter sono delle teste di legno e degli idioti’” mi ha detto a fine settembre. “Il potenziale è così grande. Ci sono così tante cose che potrei sistemare”. Ha accettato di chiudere ufficialmente l’affare in ottobre. Dicendo però: “Tutti questi dannati uccelli devono andarsene”».

