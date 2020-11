VOLETE SAPERE QUAL È L’UNICA COMUNITÀ CHE FA COME CAZZO GLI PARE IN PIENA PANDEMIA? QUELLA DEGLI EBREI ULTRAORTODOSSI CHASSIDICI CHE, IN BARBA ALLE REGOLE ANTI-COVID, CONTINUANO A ORGANIZZARE MATRIMONI E RIUNIONI CON MIGLIAIA DI PERSONE ACCALCATE AL CHIUSO E SENZA MASCHERINA – DOPO IL CASO DEL MATRIMONIO SEGRETO CON SETTEMILA PERSONE A BROOKLYN, POCO FUORI NEW YORK SI È RIPETUTA LA STESSA SCENA… - VIDEO

DAGONEWS

matrimonio ebrei ultraortodossi nello stato di new york 7

Volete sapere che sono gli unici che si sentono in diritto di fare quello che gli pare? Gli ebrei ultraortodossi chassidici. Dopo le immagini di un matrimonio di settemila persone e le parole dure di Cuomo che aveva parlato di totale spregio alla legge, la scena si ripete a poco più di 70 chilometri da New York.

Lunedì sera un matrimonio si è svolto nella sinagoga Yetev Lev a Kiryas Joel vicino a Monroe. Il Dipartimento della Salute dello Stato aveva ordinato che il matrimonio fosse annullato, a meno che non potesse essere limitato il numero a 50 persone e che gli ospiti indossassero mascherine e rispettassero le distanze sociali. Ma davanti alla sinagoga diversi ospiti sono stati fotografati senza mascherina e senza alcun rispetto delle norme anti-covid mentre un tendone era stato montato per evitare che si potesse sbirciare all'interno.

matrimonio ebrei ultraortodossi nello stato di new york 2

Solo ieri era emersa la notizia del matrimonio svolto in segreto in una sinagoga di Brooklyn con settemila persone. Il sindaco di New York City Bill de Blasio ha successivamente confermato che il tempio di Yetev Lev a Williamsburg è stato multato di 15.000 dollari per aver ospitato quell'evento.

matrimonio ebrei ultraortodossi nello stato di new york 3

matrimonio ebrei ultraortodossi nello stato di new york 10 matrimonio ebrei ultraortodossi nello stato di new york 13 matrimonio ebrei ultraortodossi nello stato di new york 1 matrimonio ebrei ultraortodossi nello stato di new york 4 matrimonio ebrei ultraortodossi nello stato di new york 5 matrimonio ebrei ultraortodossi nello stato di new york 12 matrimonio ebrei ultraortodossi nello stato di new york 6 matrimonio ebrei ultraortodossi nello stato di new york 11 matrimonio ebrei ultraortodossi nello stato di new york 8 matrimonio ebrei ultraortodossi nello stato di new york 9