VOLETE SAPERE QUAL È IL SEGRETO PER CAMPARE FINO A 150 ANNI? ESSERE RICCHI E NON LAVORARE - KAYLA BARNES-LENTZ, 33ENNE DI LOS ANGELES, CI RIFILA LA SUA “TERAPIA” PER VIVERE OLTRE I CENTO ANNI: BASTA NON AVERE UNA VITA SOCIALE, ALZARSI ALL’ALBA, FAR FINTA DI LAVORARE TRE ORE AL GIORNO E AVERE DENTRO CASA UNA SAUNA A INFRAROSSI, UNA CAMERA IPERBARICA, MAGNARE QUATTRO FETECCHIE E ANDARE A NANNA ALLE 21...

Una esperta di longevità di Los Angeles ha in programma di vivere fino a 150 anni e sta adottando uno stile di vita per tentare di raggiungere l’obiettivo che si è prefissata.

Kayla Barnes-Lentz, 33 anni, è co-fondatrice di LYV The Wellness Space, una "clinica di aggiornamento biologico", nonché creatrice e conduttrice del podcast “Longevity Optimization”. Ha ideato un protocollo di longevità specificamente per le donne. Comporta andare a letto alle 20.30 ogni sera per garantire il massimo sonno profondo, oltre a fare 15.000 passi al giorno, lavorare in blocchi da 90 minuti e trovare il tempo per saune a infrarossi e immersioni fredde. Altri trucchi includono l'uso di un trattamento all'ossigeno per ridurre lo stress ossidativo e l'assunzione di 20 integratori al giorno.

Barnes-Lentz dice che vuole vivere fino a 150 anni per assicurarsi di avere quanti più anni possibili con suo marito Warren Lentz, 36 anni, che condivide anche lui il suo stile di vita. E vuole anche assicurarsi che il suo lavoro abbia il più grande impatto possibile.

«Sono emozionata di aver iniziato questo viaggio verso la longevità così presto, e la mia età biologica è già di circa un decennio più giovane di quella in cui sono in realtà - afferma - Il mio obiettivo è raggiungere i 150 anni. Ci sono così tante tecnologie e progressi in arrivo, specialmente con l'intelligenza artificiale, e penso che vivere in modo così sano significherà che sarò in grado di prendere parte a questi progressi».

Sebbene si renda conto che la sua routine potrebbe sembrare "molto" particolare ad alcune persone, dice di sentirsi "benedetta" a vivere questa vita. «Quando penso alla salute in questo momento, penso che siamo in una crisi sanitaria. Il nostro sistema non è costruito per ottimizzare la salute – continua - Molte persone si sentono costantemente stanche e non sanno cosa significhi svegliarsi pieni di energia. È emozionante vedere piccoli cambiamenti nello stile di vita che possono fare una tale differenza».

Barnes-Lentz fa parte di un settore in crescita dedicato alla longevità, all'anti-invecchiamento e persino alla ricerca della vita eterna. Negli ultimi anni, il campo ha visto grandi investimenti da parte di miliardari come il fondatore di Amazon Jeff Bezos , il co-fondatore di Google Sergey Brin e il CEO di OpenAI Sam Altman .

Il mercato della terapia anti-invecchiamento e longevità (progettato per combattere le malattie legate all'età) ha raggiunto i 27,1 miliardi di dollari l'anno scorso e si prevede che raggiungerà i 44,9 miliardi di dollari entro il 2031, secondo la società di ricerche di mercato InsightAce Analytic.

