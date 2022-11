14 nov 2022 18:17

VOLETE SAPERE QUAL È IL SEGRETO PER VIVERE A LUNGO? CHIEDETELO A BESSIE HENDRICKS, LA PERSONA PIÙ ANZIANA DEGLI STATI UNITI CHE HA COMPIUTO 115 ANNI IN UNA CASA DI RIPOSO DELL’IOWA – PER LA DONNA, NATA QUANDO ROOSEVELT ERA PRESIDENTE, LA COSA PIÙ IMPORTANTE È “LAVORARE SODO” SENZA MAI DIMENTICARE IL MARITO E I FIGLI – SPOSATA PER 65 ANNI, È LA QUARTA PERSONA PIÙ VECCHIA AL MONDO DOPO…