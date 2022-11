VOLETE SAPERE QUANTO DOVRÀ INCASSARE “AVATAR 2” PER NON ANDARE IN PERDITA? – PER NON ESSERE UN FLOP, DOVRÀ PORTARE A CASA ALMENO 2 MILIARDI E 70 MILIONI DI DOLLARI. E VISTA LA CIFRA MONSTRE JAMES CAMERON METTE GIÀ LE MANI AVANTI: “LA VIA DELL’ACQUA È UN FILM FOTTUTAMENTE COSTOSO. È IL PEGGIOR AFFARE NELLA STORIA DEL CINEMA” – PER GENERARE PROFITTI LA PELLICOLA DOVRÀ DIVENTARE IL TERZO O IL QUARTO FILM CON PIÙ INCASSI NELLA STORIA… - VIDEO

Cristiano Bolla per www.bestmovie.it

james cameron avatar 3

Se non fosse il Re del botteghino del cinema mondiale, verrebbe da pensare che James Cameron stia mettendo le mani avanti in caso di risultati non clamorosi da parte di Avatar – La Via dell’Acqua. Dopo aver annunciato di essere pronto a fermarsi ad una trilogia in caso di flop, ora il regista svela quanto dovrà guadagnare questo film per non mandare in perdita la produzione.

Durante un’intervista con GQ, è stato affrontato il tema dei costi di Avatar 2, un sequel atteso 14 anni e che persino per il suo creatore rischia di non essere all’altezza del primo – economicamente parlando. La Via dell’Acqua è un film «fott***mente costoso» ha detto, così tanto da definirlo «il peggior affare nella storia del cinema».

james cameron avatar 2

Parole che sorprenderanno parecchio i fan di Cameron e del franchise, che subito dopo ha aggiunto che per generare profitti «bisogna diventare il terzo o quarto film con più incassi nella storia del cinema. Questa è la soglia. Questo è il pareggio». Classiche alla mano, significa che Avatar 2 dovrà incassare ALMENO 2 miliardi e 70 milioni di dollari: in questo modo raggiungerebbe Star Wars: Il Risveglio della Forza.

james cameron avatar 1

Al terzo gradino del podio c’è ancora James Cameron con Titanic, fermo a quota 2 miliardi e 201 milioni di dollari. Quasi inarrivabile il primo Avatar, che complice anche la recente uscita remasterizzata nelle sale è vicinissimo a quota 3 miliardi. La Via dell’Acqua potrebbe agilmente raggiungere i 2 miliardi, ma sorprende sentir dire che questa sia la soglia di pareggio, il punto in cui Cameron e soci inizieranno a guadagnare dal film. Specie considerando che il budget dichiarato è di 250 milioni di dollari – molto dietro a Avengers: Endgame, il più costoso di sempre con 356 milioni.

avatar 3

Stando alle dichiarazioni di Cameron, sembra che a preoccupare il regista siano i tempi moderni del cinema: la pandemia e lo streaming hanno assestato un duro colpo alle sale, quindi potrebbe non esserci più spazio per “miracoli al botteghino” come Titanic e Avatar. L’hype attorno al film però è tanto e la speranza resta viva: La Via dell’Acqua riuscirà a entrare nella Top 5 dei film col maggior incasso?

avatar 2 avatar 1 james cameron avatar 4