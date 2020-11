VOLETE TRASFORMARE UNA SERATA GELIDA IN UNA NOTTE BOLLENTE? - LEGGERE I SEGRETI DELLA SEXPERTA TRACEY COX PER ACCENDERE I BOLLENTI SPIRITI IN CINQUE MINUTI – SE NON VI PIACE GUARDARE IL PORNO, CI SONO DEI FILM EROTICI CHE SONO ANCORA PIÙ ARRAPANTI. PASSATE POI AL GIOCO DEL BACIO ALLO CHAMPAGNE PER POI TUFFARVI NELLA SPERIMENTAZIONE DI…

DAGONEWS

Hai solo tempo per una sveltina? Leggi i segreti della sexperta Tracey Cox per trasformare una serata fredda in una notte bollente.

Crea tensione sessuale durante il giorno

Inizia con una promessa: un bacio che indugia più a lungo del solito o una strizzatina veloce del pene e aggiungi "Ci vediamo più tardi", prima che esca di casa.

Quindi continua a prenderlo in giro durante il giorno. «Pensare a quello che ho programmato per stasera e mi fa eccitare». Inviagli una foto con un dettaglio del tuo corpo. Ricorda solo che non bisogna mostrare troppo. È più eccitante.

Guarda, leggi o ascolta qualcosa di erotico

È un modo garantito per eccitarti. Se il porno ti infastidisce, si può sempre optare per qualcosa di erotico. “Make Love Not Porn” e “Joy Bear” sono due siti garantiti per eccitarsi. Oppure guarda vecchi classici come "Basic Instinct", "Henry and June" o "Eyes Wide Shut" per il voyeurismo. Prova anche a leggere dei romanzi erotici.

Un bacio allo champagne

Tutto ciò di cui hai bisogno è una bottiglia di qualcosa di frizzante, il tuo partner sdraiato sulla schiena e tu a cavalcioni.

Prendi una sorsata di champagne ghiacciato in bocca, resisti all'impulso di deglutire e bacialo lasciando che parte del liquido vada nella sua bocca. Non preoccuparti se esce dai lati della bocca: avrai una scusa per leccarlo e farti leccare.

Tecniche per “tirarlo su”

Se non è molto eccitato, prendi saldamente il pene alla base e lavora muovendoti dal basso verso l’altro. Quando raggiungi la cappella, ripeti lo stesso movimento usando l'altra mano e continua alternando le mani. L’eccitazione è garantita.

I “cerchi” che la fanno impazzire

Un modo semplice per migliorare le abilità sessuali orali del tuo partner è fargli capire quanto sia importante il modo in cui gira la lingua sul tuo clitoride. Più il cerchio disegnato con la lingua è piccolo, più intensa è la stimolazione; più grande è il cerchio, meno è intenso. Fallo iniziare con cerchi grandi che diventano sempre più piccoli. Occhio perché una lingua secca ha l’effetto della carta vetrata. Se necessario, fallo bere.

Aggiungi un elemento “ignoto”

Il trucco per passare velocemente dalla notte fredda a quella rovente è la sorpresa: introduci un elemento dell'ignoto senza sottovalutare i cliché. Se sono tali è perché funzionano.

Gli occhi bendati possono sembrare superati, ma aggiungono immediatamente tensione sessuale e vulnerabilità che inietta una sana dose di lussuria nelle relazioni a lungo termine.

Riducono anche qualsiasi imbarazzo e amplificano le sensazioni fisiche. I giochi di coppia rimangono l'unica fantasia che funziona davvero bene quando le coppie li traducono nella realtà.

Cambiare la dinamica del potere, ad esempio legare la persona che di solito è dominante fa ottenere dei risultati brillanti. Anche la sculacciata sul sedere è un modo per accendere la passione.

