VOLETE UN TRUCCHETTO FACILE PER SBUCCIARE LE UOVA SODE? CUOCERLE AL VAPORE PER 12 MINUTI - SECONDO LA CHEF AMERICANA KATHLEEN ASHMORE, CHE HA PUBBLICATO LE ISTRUZIONI SU TIK TOK, IN QUESTO MODO LE PROTEINE DELL'ALBUME SI CONTRAGGONO DALL'INTERNO, SEPARANDOSI DAL GUSCIO NATURALMENTE - SE IL METODO NON VI CONVINCE, UN AUSTRALIANO NE HA SUGGERITO UN ALTRO...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Uova sode al vapore

Una popolare chef ha rivelato il modo migliore per sbucciare un uovo sodo in modo che il guscio scivoli via. La chef americana Kathleen Ashmore, conosciuta online come Kat Can Cook , giura sulla potenza del vapore per creare sempre uova sode perfette.

Kathleen ha messo otto uova in una vaporiera all'interno di una pentola sul fornello a fuoco vivo.

Ha poi cotto le uova a vapore per 12-14 minuti e ha rivelato che i gusci delle uova semplicemente scivolavano via.

Il trucco di Kathleen funziona perché il vapore caldo fa contrarre la proteina dall'interno dell'albume, che la allontana dalla membrana del guscio. Lo ha pubblicato su TikTok e ha ricevuto più di 96.000 visualizzazioni e commenti da altri buongustai.

Uova sode al vapore 2

«Sì! 12 minuti e il peeling più facile di sempre», ha scritto una donna. «Aspetta perché non l'ho mai provato prima. Ci proverò domani», ha scritto un altro.

Un altro cuoco ha rivelato come sbuccia perfettamente ogni volta le uova appena sode - e il suo metodo infallibile può essere portato a termine in pochi secondi. L'uomo ha spiegato che trova più facile sbucciare le uova bollite dopo averle scosse in un barattolo.

L'uomo ha detto che mette le uova in un barattolo con il coperchio prima di scuoterle "delicatamente" insieme, facendole rompere.

«Si sbucciano in modo super facile e veloce», ha rivelato nel post.

Uova sode sgusciate nel barattolo 2 Uova sode sgusciate nel barattolo