VOLETE VEDERE COSA SUCCEDE IN INDONESIA A CHI INFRANGE LE REGOLE PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS? OLTRE A MULTE PESANTISSIME, CHI VIENE BECCATO A TRASGREDIRE È COSTRETTO A SPAZZARE LE STRADE O PULIRE LE FOGNE. NON SOLO: IN ALCUNE REGIONI LE PERSONE SONO COSTRETTE A FARE FLESSIONI IN STRADA O A CORICARSI DENTRO DELLE BARE… - VIDEO

DAGONEWS

coronavirus punizioni in indonesia 1

Volete vedere cosa succedere a chi non rispetta le regole di Indonesia? Oltre alle multe salatissime chi non rispetta le misure di contenimento è costretto a fare le flessioni in strada davanti alla polizia.

Non solo. Chi non rispetta le regole viene impiegato per dei servizi per la comunità, come spazzare le strade o pulire le fogne. Ma le punizioni bizzarre non finiscono qui. Oltre alle flessioni in alcune regioni del Paese la polizia costringe chi infrange le regole a sdraiarsi dentro a delle bare sotto il sole cocente per 30 minuti.

coronavirus punizioni in indonesia 2 coronavirus indonesia indonesia UOMINI CHE SCAVANO TOMBE PER LE VITTIME DEL COVID coronavirus indonesia 1