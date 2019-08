1 ago 2019 19:30

VOLETE VEDERE L’UMILE DIMORA IN CUI HANNO SOGGIORNATO PER 15 GIORNI WILLIAM, KATE E PROLE? I REALI SONO APPRODATI DUE SETTIMANE FA SULL’ISOLA DI MUSTIQUE E HANNO AFFITTATO UNA VILLA PARADISIACA CON 5 CAMERE DA LETTO, UNA PISCINA INFINITY DI 19 METRI E UN PATIO CON VISTA MOZZAFIATO SUL MARE DEI CARAIBI – SOLO PER LA CASA SONO STATE SPESE 54MILA STERLINE, MA CI PENSA MEGHAN MARKLE A FAR PASSARE PER POVERACCI I DUCHI DI CAMBRIDGE…(VIDEO)