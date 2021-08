TRAVASO DI BILES – COSA C’E’ DIETRO LE OLIMPIADI DA INCUBO DELLA GINNASTA AMERICANA CHE HA CONQUISTATO COMUNQUE UNA MEDAGLIA DI BRONZO ALLA TRAVE? OLTRE AL PROBLEMA DEI "TWISTIES" C’E’STATO ANCHE UN LUTTO IN FAMIGLIA. E’ MORTA LA ZIA. “FISICAMENTE E MENTALMENTE NON ERO NELLA GIUSTA CONDIZIONE E NON VOLEVO METTERE A RISCHIO LA MIA SALUTE. NON VALE LA PENA”