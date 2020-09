21 set 2020 12:43

VOLEVANO FAR FUORI TRUMP CON LA RICINA - FERMATA UNA DONNA SOSPETTATA DI AVER INVIATO UNA LETTERA AL PRESIDENTE CON DENTRO IL VELENO LETALE, CHE ANCORA OGGI NON HA ANTIDOTO - LA SVALVOLATA E’ STATA BLOCCATA ALLA FRONTIERA: CERCAVA DI ENTRARE NEGLI USA DAL CANADA - LA LETTERA NON E' MAI ARRIVATA ALLA CASA BIANCA: E' STATA "FERMATA" NELL'UFFICIO IN CUI VIENE ESAMINATA LA POSTA DESTINATA AL "POTUS"