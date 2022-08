22 ago 2022 18:18

IL VOLO DEL CALABRONE TI UCCIDE - A ROCCAGORGA, IN PROVINCIA DI LATINA, UNA DONNA DI SESSANTASEI ANNI E' MORTA PER UNO SHOCK ANAFILATTICO DOPO LA PUNTURA DI UN CALABRONE: ERA USCITA PER RECUPERARE IL BUCATO QUANDO L'INSETTO L'HA ATTACCATA. LE SUE CONDIZIONI SONO PEGGIORATE MOLTO VELOCEMENTE, A CAUSA DELL'ALLERGIA DI CUI SOFFRIVA, E I SOCCORSI SONO STATI INUTILI...