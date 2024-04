FLASH! – AVVISATE I VARI NARDELLA, BONACCINI, ZINGARETTI ETC., INCAZZATI PER LE LISTE DEL PD, IN VISTA DELLE ELEZIONI EUROPEE, CHE IL DEUS EX MACHINA CONSULTATO COSTANTEMENTE DALLA VISPA ELLY SCHLEIN È MARCO DAMILANO. A PRESENTARE IL GIORNALISTA ALLA SEGRETARIA MULTIGENDER È STATO IL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DI ELLY, FLAVIO ALIVERNINI…