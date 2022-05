4 mag 2022 18:51

IL VOLO DELLA PAURA - PANICO A BORDO DI UN VOLO DELLO COMPAGNIA DI LOW COST SPICEJET IN INDIA - UN BOEING 737 CON A BORDO 200 PERSONE E' STATO COLPITO DA FORTISSIME TURBOLENZE MENTRE ERA IN FASE DI ATTERRAGGIO - "L'AEREO ANDAVA SU E GIU' COME FOSSE UNA PALLA" - "HO VISTO ALCUNE PERSONE CHE NON AVEVANO LA CINTURA ALLACCIATA SALTARE E SBATTERE LA TESTA CONTRO LE CAPPELLIERE. UNA DONNA E' STATA SBALZATA PER TERRA..." - VIDEO