UN VOLO VERSO L'ABISSO – "REPORT" STASERA SVELA COME ALITALIA FU SPOLPATA PER REGALARLA A ETIHAD - LO SPONSOR POLITICO DI QUELL'AVVENTURA FU MATTEO RENZI, MA L'ANELLO DI CONGIUNZIONE CON GLI EMIRATI ARABI FU LUCA MONTEZEMOLO, ATTUALMENTE SOTTO INCHIESTA - LA SVALUTAZIONE "NON CORRETTA", LE FATTURE GONFIATE, LE MIGLIAIA DI EURO PER PORTARE GLI OSPITI AL GP DI FORMULA 1 E LE CARTE SUL COSIDDETTO "AIR FORCE RENZI"

la puntata di report su alitalia etihad

L’inchiesta bomba di “Report” su Alitalia parte dalla relazione dei consulenti della procura di Civitavecchia, che indaga per bancarotta fraudolenta e falso in bilancio rispetto alla stagione Alitalia-Etihad.

Lo sponsor politico di quell'avventura fu Matteo Renzi, ma l'anello di congiunzione con gli Emirati Arabi fu Luca Cordero di Montezemolo, attualmente sotto inchiesta. Nella relazione viene fuori che la nostra compagnia di bandiera sarebbe stata in qualche modo depredata.

“Report” ha ottenuto in esclusiva anche una serie di fatture fatte pagare ad Alitalia (in cui venivano inserite anche cene in cui venivano lasciati 1000 euro di mancia). Spuntano anche centinaia di migliaia di euro per portare gli ospiti al Gran premio di di F1 di Abu Dhabi. Pagava sempre Alitalia.

La trasmissione di Sigfrido Ranucci ha ottenuto in esclusiva anche l'informativa riservata degli ispettori del lavoro di Roma, che multano Alitalia per aver fatto passare per cassa integrazione pagata da tutti noi quelli che dovevano essere riposi pagati dalla compagnia. Nell'informativa si punta il dito contro il ministero del lavoro che avrebbe avallato tutto senza controllare. Il ministro del lavoro dell'epoca era Giuliano Poletti (non indagato).

Alitalia aveva anche stretto un accordo con i sindacati, nel quale si riconoscevano 3432 giornate annue di permessi sindacali per ogni sindacato compresi di diaria. La cosa incredibile è che l'accordo prevede che per ogni giornata di permesso sindacale il sindacalista accumuli 3,8 ore di volo.

La ratio era quella di permettere al lavoratore sindacalista di non perdere quote di stipendio, visto che la retribuzione è legata alle ore volate ma qui siamo al paradosso: un pilota sindacalista, grazie alle ore fittizie accumulate durante le giornate di permesso sindacale, guadagna mediamente 2500/3000 euro rispetto alla media degli altri piloti non sindacalisti, che però le ore di volo e di lavoro se le fanno veramente.

Nell’inchiesta di Danilo Procaccianti si parla anche dell’Air Force Renzi, con tutte le carte sul discusso aereo di stato e la testimonianza in esclusiva di una fonte di alto livello, che racconta come avesse avvisato chi di dovere sul reale valore di quell'aereo. Nessuno gli ha dato ascolto. Anche su quello c'è un'inchiesta per truffa alla procura di Civitavecchia.

La stessa fonte anonima di alto rango militare racconta a “Report” alcuni dettagli sul prototipo del drone militare in sperimentazione da Piaggio Aerospace, che in quel momento era controllata dagli Emirati Arabi Uniti. Il drone precipitò misteriosamente in mare a Trapani e la sperimentazione naufragò. Quel drone sarebbe stato fatto precipitare volutamente per questioni geopolitiche.

Nuovo appuntamento con le inchieste della squadra di Report su Rai3, lunedì 30 novembre, alle 21.20. Si parte con “Allacciate le cinture” di Danilo Procaccianti. In questo periodo si parla tanto di Alitalia perché il governo Conte ha deciso di stanziare 3 miliardi di euro per salvarla, che si aggiungono ai tanti soldi pubblici messi in campo in quello che sembra un pozzo senza fondo. E quando è toccato ai privati?

L’ultima avventura è stata quella con gli emiratini di Etihad, una partnership fortemente sponsorizzata dall’allora premier Matteo Renzi. Come è finita? Molto male. Dopo due anni e mezzo hanno portato i libri in tribunale. Ma il rapporto degli Emirati con l'Italia in epoca Renzi non si esaurisce con Alitalia: Report mostrerà tutti i documenti sul famoso Air Force Renzi, l'aereo di Stato voluto dall'ex premier.

Si era siglato un accordo, sempre con Etihad, di svariati milioni di euro per un aereo che valeva pochissimo ed era fuori produzione dal 2011. Inoltre, l’inchiesta racconterà la vicenda di Piaggio Aerospace, l'azienda aeronautica del settore sicurezza e difesa anch'essa entrata in possesso degli Emirati Arabi in epoca renziana. E poi c'è un drone militare in sperimentazione, precipitato misteriosamente.

Estratto dell’articolo di Vincenzo Bisbiglia per “il Fatto Quotidiano”

Prima di vendere le quote, nel 2014, Alitalia aveva svalutato in maniera "non corretta" le quote di una sua partecipata, Alitalia Loyalty, risultando così più appetibile all'acquirente Ethiad. Tutto ciò mentre l'azienda degli Emirati Arabi produceva verso la compagnia di bandiera italiana fatture probabilmente gonfiate. E mentre si accavallavano gli extra-costi, fra straordinari considerati in quota cassa integrazione - e dunque pagati dai contribuenti - costi di catering abnormi e lussuosi voli di Stato sull'Airbus 340-500, noto come "Air Force Renzi".

Sono alcune delle conclusioni di Ignazio Arcuri e Stefano Martinazzo, nelle loro 526 pagine di relazione tecnica consegnata alla Procura di Civitavecchia e, nelle scorse settimane, alla Corte dei Conti di Roma, che indagano sul crack di Alitalia, nonostante il salvataggio "tentato" dall'ex premier Matteo Renzi insieme a Luca Cordero di Montezemolo.

L'attuale leader di Italia Viva non è indagato, a differenza degli ex vertici di Alitalia, da Montezemolo agli ex amministratori delegati Silvano Cassano e Marc Cramer Ball, fino all'ex numero uno di Etihad, James Hogan e al commissario liquidatore Enrico Laghi.

