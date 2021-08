17 ago 2021 15:27

PER UNA VOLTA NON È BRUMOTTI A PRENDERLE – A PIETRA LIGURE UN UOMO ALLA GUIDA DI UNO SCOOTER SENZA PATENTE E REVISIONE HA CERCATO DI FUGGIRE DA UN POSTO DI BLOCCO DELLA POLIZIA MA È STATO INTERCETTATO DALL’INVIATO DI "STRISCIA", CHE SI TROVAVA IN MOTO E HA ASSISTITO ALLA SCENA – IL SINDACO LUIGI DI VINCENZO: “LA SUA INTRAPRENDENZA HA PERMESSO AGLI AGENTI DI BLOCCARE IL FUGGITIVO E CONTESTARGLI TUTTA UNA SERIE DI REATI"