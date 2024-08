UNA VOLTA PUTIN STRINGEVA LE MANI AI LEADER DEL G8, ORA È COSTRETTO A FARSI COCCOLARE DA CICCIO-KIM – IL DITTATORE NORDCOREANO INVIA UN MESSAGGIO AL PRESIDENTE RUSSO, CHE GLI AVEVA FATTO GLI AUGURI PER LA RICORRENZA DELLA LIBERAZIONE DAL GIAPPONE: “RIAFFERMO L’IMPEGNO A SVILUPPARE LE RELAZIONI E LA COOPERAZIONE CON LA RUSSIA. I SENTIMENTI AMICHEVOLI DEGLI ESERCITI E DEI POPOLI DEI NOSTRI DUE PAESI SERVONO COME UNA FORZA TRAINANTE PER…”

putin kim jong un

Kim a Putin, 'sviluppare relazioni e cooperazione strategica'

(ANSA) - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha riaffermato l'impegno a "sviluppare le relazioni e la cooperazione" con la Russia, in un messaggio al presidente Vladimir Putin in occasione dell'anniversario ieri dell'indipendenza di Pyongyang dal dominio coloniale del Giappone: lo riferisce l'agenzia di stampa statale nordcoreana Kcna.

putin kim jong un

Kim ha risposto così - spiega la Kcna - a un messaggio di congratulazioni di Putin per la ricorrenza della liberazione del 15 agosto 1945, in cui il leader russo ha affermato che il legame forgiato mentre i soldati sovietici combattevano contro quelli giapponesi continua a servire come base dei legami tra Mosca e Pyongyang.

"I sentimenti amichevoli degli eserciti e dei popoli dei due paesi, forgiati e approfonditi nella sanguinosa lotta contro il nemico comune, servono come una potente forza trainante per sviluppare relazioni di amicizia e cooperazione in un partenariato strategico globale e in un cameratismo invincibile", gli ha fatto eco Kim.

vladimir putin - kim jong un vladimir putin - kim jong un putin kim jong un