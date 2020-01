UNA VOLTA TANTO, TOGA CONTRO TOGA - OTELLO LUPACCHINI RISCHIA IL POSTO - IL PG DI CATANZARO AVEVA CRITICATO IN TV L'OPERATO DEL PROCURATORE ANTI ‘NDRANGHETA ACCUSANDOLO DI CONDURRE INCHIESTE EVANESCENTI – ORA LUPACCHINI POTREBBE ESSERE TRASFERITO PER INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE...

Antonella Mascali per il Fatto Quotidiano

otello lupacchini

Ha accusato il Procuratore di Catanzaro anti 'ndrangheta, Nicola Gratteri, via telecamere, di condurre inchieste "evanescenti" e per questo, ma non solo, il Procuratore generale di Catanzaro, Otello Lupacchini, potrebbe essere trasferito dal Csm per incompatibilità ambientale.

Ieri, la Prima commissione del Csm, presieduta da Sebastiano Ardita, ha votato all' unanimità la procedura e già lunedì Lupacchini sarà sentito dalla Prima con il suo avvocato Ivano Lai, che assicura: "Il Pg con serenità si sottoporrà alle domande del Csm". Lupacchini ha anche chiesto che la seduta sia pubblica, dovrà decidere il Csm se acconsentire.

Contemporaneamente, la Prima Commissione, su richiesta di Magistratura Indipendente, Area e del laico M5S , Gigliotti ha aperto una pratica a tutela di Gratteri per le dichiarazioni di Lupacchini e per quelle della deputata del Pd Enza Bruno Bossio che aveva definito l' operazione di Gratteri uno "show" destinato a finire "in una bolla di sapone come il 90% delle sue indagini", con lo scopo di "colpire la possibilità di Oliverio di ricandidarsi".

gratteri

Dopo i 300 arresti di dicembre chiesti e ottenuti dal procuratore Gratteri, Lupacchini aveva rilasciato una dichiarazione su Tgcom24 che ha determinato la decisione della Prima: "I nomi degli arrestati e le ragioni degli arresti li abbiamo conosciuti soltanto a seguito della pubblicazione sulla stampa, che evidentemente è più importante della Procura generale.

Al di là di quelle che sono poi, invece, le attività della Procura generale, che quindi può rispondere soltanto sulla base di ciò che normalmente accade e cioè l' evanescenza come ombra lunatica di molte operazioni della Procura distrettuale di Catanzaro stessa".

Cioè il Procuratore generale accusa pubblicamente il procuratore del suo distretto di condurre inchieste basate sul nulla e di non averlo informato.

Secondo la Prima commissione ci sono gli estremi per valutare un trasferimento per incompatibilità ambientale perché Lupacchini avrebbe espresso un giudizio su inchieste su cui dovrà esserci una valutazione di merito di giudici; formula un giudizio su un magistrato su cui, per funzione, deve vigilare come su tutte le altre toghe del distretto. Il Procuratore generale fa anche parte, come membro di diritto, del Consiglio giudiziario, il "Csm locale", che concorre alla valutazione professionale dei magistrati e alla loro nomina per incarichi direttivi o semi direttivi.

nicola gratteri

Proprio per questo ruolo, è il ragionamento della Prima, con tale comportamento Lupacchini potrebbe aver compromesso la sua immagine di imparzialità in quel distretto. Lunedì non sarà contestata, però, solo l' intervista ma anche, ci risulta, la pubblicazione sulla pagina Facebook del Pg di una petizione contro la decisione dei giudici disciplinari del Csm di trasferimento cautelare a Potenza, come giudice civile, del procuratore Eugenio Facciolla di Castrovillari (distretto di Catanzaro), messo sotto inchiesta a Salerno dopo aver ricevuto un fascicolo dal procuratore Gratteri.