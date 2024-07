A VOLTE LA GOGNA DEL WEB FA BENE! - MAX MARIOLA, IL CUOCO STAR DELLA RETE CRITICATISSIMO PER LA CARBONARA VENDUTA A 30 EURO NEL SUO RISTORANTE, HA ANNUNCIATO CHE APRIRÀ UN NUOVO LOCALE: "È UN POSTO PER TUTTI, CON PREZZI GIUSTI E NON ESAGERATI" - "IL GUADAGNO DEL MIO RISTORANTE OSCILLA MOLTISSIMO. MA IO DA SOLO, IN QUANTO PERSONAGGIO, GUADAGNO POCHISSIMO PERCHÉ NON FACCIO MARCHETTE. UNA VOLTA HO RIFIUTATO UN'OFFERTA 40MILA EURO PER PARLARE DELLA PANCETTA A CUBETTI" - "ONLYFANS? LO VOGLIO FARE, MA…"

Estratto dell'articolo di Giulia Sorrentino per www.mowmag.com

max mariola. 7

Il nome Max Mariola vi dice qualcosa? Se siete appassionati di food, di cucina romana e soprattutto se orbitate a Milano ne avete sentito necessariamente parlare. Noi di MOW siamo stati i primi a recensire la sua carbonara, il cui prezzo ha fatto e continua a far discutere. Come mai?

Beh, un piatto tipico della tradizione della capitale alla modica cifra di 30 euro, prezzo che lo chef giustifica con lo spettacolo che viene garantito nella presentazione del piatto e dalla sua presenza. Il tutto è stato fortemente discusso sia dallo chef Guido Mori, che a MOW lo ha pesantemente criticato, che dal critico gastronomico del Corriere della Sera Valerio Visintin. Ma come mai, oggi, torniamo a parlare di lui? Beh, Mariola sembra avere in serbo delle novità.

max mariola nel suo ristorante a milano

La prima, che ci ha lasciato stupiti, è la notizia dell’apertura di un altro ristorante: […] "è un posto per tutti, un bistrot dove ci sarà la possibilità di mangiare sia un'insalata a pranzo, che gustare una bella colazione di quelle proteiche come piacciono a me. […]con prezzi giusti e non esagerati, basandosi comunque su quello che è il mercato di Milano. Non ci nascondiamo perché qui A Milano costa di più l'affitto e tutto il resto." […]

max mariola. 4

Sono queste le parole che ha utilizzato nel podcast Codice 1%. Forse si è reso conto che il suo ristorante non era accessibile per tutti? Vorrà raggiungere un altro tipo di pubblico? […] E, a proposito, ha mai fatto collaborazioni? Lui stesso, rispondendo al conduttore dice che “io comunico solamente quello che mi piace e che veramente mi interessa.

max mariola. 1

Ho avuto richieste di denaro molto importanti: quando ti offrono 40.000 euro per fare un video per me sono importanti, non sono spiccioli, ma avrei dovuto parlare della pancetta a cubetti in vaschetta, ma mi ci vedi a me? Per cui ho detto di no, dicendo a me stesso che un giorno sarebbero arrivate delle cose migliori. Quello che ho sempre cercato di fare è stato di promuovere delle cose gratis, o a pagamento, perché faccio anche delle partnership, di cose che io voglio usare a casa mia mia”.

max mariola. 2

[…] “I social sono uno strumento per mettersi in mostra, non è un modo per guadagnare. Se li usi per quello duri pochissimo, perché cominciano a metterti in mano il sapone, la carta igienica, il detersivo per i piatti. Of? Lo voglio fare, ma sulla cucina." […]

“i reality sul food fanno bene a esserci. Ognuno di noi ha uno spazio e poi prende il proprio pubblico. Io sono stato uno dei primi a fare il provino per il più famoso dei programmi tv (Masterchef nda) e non mi hanno preso perché volevano da me urla e cose che non mi appartengono” […]

max mariola. 5

Ma quindi, […] a lui conviene più lavorare sui social o espandersi nella ristorazione? Quanto rende mediamente il suo ristorante? Una cifra abbastanza inaspettata: “Il guadagno del mio ristorante oscilla moltissimo, ma io da solo, in quanto personaggio guadagno pochissimo perché non faccio marchette. Mi vergogno pure a dirti il mio reddito perché fa ridere. Quello che invece potrebbe rendere il ristorante, ma ricordiamoci che siamo partiti da cinque mesi, rispecchia un fatturato che si aggira tra i 4 e i 5 milioni.

Ma non guardiamo tanto al fatturato, quanto alla marginalità. Dovete considerare che c'è un inventario, ci sono i vini, ci sono i costi del magazzino, i costi fissi e quelli variabili. La nostra è un'azienda che, come costi fissi, ha all'incirca 200.000 euro: il nostro personale ne costa circa 80.000 al mese, l'affitto sono altri 20.000 più iva. Una buona marginalità da tassare sì assesta intorno al 30%”. […]

ARTICOLI CORRELATI

max mariola max mariola Max Mariola e le penne al pesto max mariola. 3 max mariola cover max mariola il ristorante di max mariola a milano max mariola. 6