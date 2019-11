IL VOLTO DELLA PROTESTA – LA MASCHERA DI JOKER DIVENTA IL SIMBOLO DELLA LOTTA PER I MANIFESTANTI DI TUTTO IL MONDO: DAL LIBANO AL CILE PASSANDO PER HONG KONG LE PERSONE STANNO SCENDENDO IN STRADA CON IL VOLTO DIPINTO COME IL CLOWN INTERPRETATO DA JOAQUIN PHOENIX – D’ALTRA PARTE IL FILM DI TODD PHILLIPS HA UN VERO POTERE EVOCATIVO E FA ECO ALLE PROTESTE CONTRO… - VIDEO

joker il volto della protesta in cile 2

Joker, oltre a dominare il botteghino cinematografico, sta conquistando anche lo zeitgeist culturale del mondo, come dimostrano i manifestanti scesi in piazza da ogni parte del globo. E dato l’enorme successo che il film sta ottenendo, molti dei manifestanti stanno protestando col volto pitturato come il celebre pagliaccio di Gotham City.

joker il volto della protesta in libano 3

In Libano, uno sconvolgimento politico, ha portato la popolazione a marciare per il cambiamento. Durante quelle manifestazioni sono state scattate delle foto con manifestanti col volto da clown.

joker il volto della protesta in cile

Poiché le tensioni per il governo sono un focolaio molto acceso in varie parti del mondo, molti hanno seguito l’esempio e adottato la maschera del Joker come simbolo delle loro lotte. Nuove immagini stanno spuntando da Hong Kong, mentre le persone protestano contro il governo cinese. Anche in Cile il popolo sta insorgendo contro i loro leader.

joker il volto della protesta in cile 1

France24 ha riferito di queste situazioni e ha notato la crescente presenza di frasi e maschere tratte dal film. William Blanc, autore e storico, ha parlato di questofatto in una sua recente pubblicazione. Ecco un estratto: “Il film di Todd Phillips sul Joker ha un vero potere evocativo. Fa eco a una forma di protesta contro un sistema politico che la gente ritiene inflessibile e che non gli ascolta”.

joker il volto della protesta in bolivia

A causa delle attuali tensioni politiche in Cina, il film non verrà rilasciato sul mercato cinese. La Cina è l’unico mercato mancante alla pellicola e, nonostante sia il più redditizio, Warner Bros. dovrebbe andare fiero di questo fatto.

