VORREI LA PELLE NERA – DOPO ANNI A DEMONIZZARE IL SEGNO DEL COSTUME, DAL BRASILE ARRIVA LA NUOVA FOLLE TENDENZA: SI CHIAMA BIKINI TAPE E SI TRATTA DI SOSTITUIRE IL COSTUME CON IL NASTRO ADESIVO CON L’OBIETTIVO DI CREARE LINEE DELL’ABBRONZATURA MOLTO PIÙ MARCATE – SUI TETTI DELLE FAVELAS DI RIO SPUNTANO COME FUNGHI I CENTRI PER PRENDERE L’ABBRONZATURA E CI SONO PROPRIO “PERSONAL BRONZER” CHE APPLICANO IL NASTRO – UNA PRATICA CHE FA INORRIDIRE I DERMATOLOGI CHE…

Estratto dell'articolo di Martina Manfredi per www.repubblica.it

Usare il nastro adesivo per decorare il corpo è una pratica arrivata dal mondo della musica: a renderlo popolare in Brasile è stata la popstar di Rio Anitta, che nel 2017 aveva scelto un micro bikini di nastro adesivo nero per un suo video musicale. Oggi i tape bikini sono sempre più usati non tanto o almeno non solo come moda, ma con uno scopo ben preciso: creare dei segni dell’abbronzatura nitidi e ben definiti (più difficili da vedere nelle pelli scure), un look sempre più di tendenza, non solo in Brasile.

Già da qualche anno, infatti, i segni chiari lasciati dal costume sono diventati cool, soprattutto tra le più giovani, tanto che chi non riesce o non vuole crearli con l’abbronzatura, li riproduce con il trucco: su TikTok sono spuntati già dallo scorso anno dei tutorial che spiegano come ricreare le cosiddette "fake tan bikini lines" o "sunless tan lines" sul petto, ma anche sui fianchi e in altre parti del corpo usando solo bronzer e autoabbronzanti.

[…] Come racconta il Guardian, infatti, a Rio spopolano i saloni di abbronzatura sui tetti delle favelas dove le "personal bronzer", una professione in forte ascesa, applicano il nastro adesivo con il design che si preferisce, poi ungono il corpo di lozione abbronzante prima di invitare a sdraiarsi sotto il sole, dove rimanere da una a due ore in base al proprio fototipo: prima del trattamento, viene chiesto di firmare una dichiarazione di non responsabilità. Obiettivo: creare dei segni sulla pelle chiari e precisi.

Una pratica che, neanche a dirlo, inorridisce i dermatologi: "Quando si parla di salute, non bisognerebbe mai seguire le mode: proteggere la pelle è fondamentale per la salute", ci dice Valentina Amadu, medico chirurgo, specialista in dermatologia e venereologia ed esperta in medicina estetica. Il problema non è l’abbronzatura in sé, ma come ci si arriva: "Non dobbiamo demonizzare l’abbronzatura, perché di per sé non è nociva, a patto che ci si esponga al sole con le dovute precauzioni, quindi usando una protezione alta da riapplicare ogni due ore ed evitando il sole diretto nelle ore centrali della giornata", ricorda la dermatologa […]

