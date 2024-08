15 ago 2024 09:36

IL VOSTRO PARTNER NON SOPPORTA LE VOSTRE RICHIESTE DI GRATTINI? A ROMA HA APERTO LA PRIMA “GRATTINERIA” D’ITALIA: IN DUE CENTRI, A NORD E SUD DELLA CAPITALE, CI SI POTRÀ RILASSARE FACENDOSI ACCAREZZARE, LIBERANDO PREOCCUPAZIONI E STRESS – IL TRATTAMENTO PIÙ BREVE DURA 45 MINUTI, PREVEDE GRATTINI SU SCHIENA, BRACCIA, TESTA, MANI E COSTA 39 EURO – MA CHI VOLESSE PUÒ OPTARE PER FARSI TOCCARE PER UN’ORETTA, GODENDOSI ANCHE UN MASSAGGIO…