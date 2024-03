Il popolo di Vannacci in attesa del nuovo libro#StaseraItalia pic.twitter.com/u6yjUQ2Q6j — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 1, 2024

VANNACCI, 'DEVO DECIDERE SE CANDIDARMI O MENO E CON CHI'

ROBERTO VANNACCI

(ANSA) - "Le persone lo vogliono sapere" però "mi piace essere il padrone del mio destino" e quindi "è una decisione che riguarda la mia vita, la mia famiglia e il mio futuro che prenderò da solo. Una volta che l'avrò presa la comunicherò a tutti gli altri. Si tratta di scegliere se candidarmi o meno, ma anche di scegliere tra tanti partiti" perché "le richieste sono tante".

Così il generale Roberto Vannacci durante un evento a Milano in merito a una sua candidatura alle europee. "In questo momento devo scegliere se partecipare o no" ha aggiunto, sottolineando che "non mi sono fatto un piano a riguardo. Il giorno che avrò finito di valutare tutti i fattori, senza problemi lo dirò". (ANSA).

VANNACCI, INCHIESTE? SONO SERENO, NON MI SENTO PERSEGUITATO

ROBERTO VANNACCI SI TUFFA IL PRIMO GENNAIO A VIAREGGIO

(ANSA) - "Sono notizie giornalistiche, aspetto le carte" ma "sono sereno e non mi sono mai definito un perseguitato. Non ho mai pensato ai complotti, quello che è successo è di fronte agli occhi di tutti. Vado avanti per la mia strada e continuo a fare la mia vita". Così a Milano il generale Roberto Vannacci rispondendo ai cronisti sulle inchieste che lo riguardano. Quanto alle accuse di istigazione razziale per il suo libro, Vannacci ha replicato: "È un'accusa infondata. Istigare all'odio vuol dire qualcosa. Nel mio libro non c'è una frase che può essere paragonata" a un'istigazione razziale. (ANSA).

VANNACCI, 'SE MI INVITANO AL SALONE DEL LIBRO PERCHÉ NO...'

VANNACCI

(ANSA) - "Se mi invitano al Salone del Libro di Torino non vedo perché non dovrei andarci...". Lo ha detto Roberto Vannacci a Milano durante un evento a cui stanno partecipando circa 50 persone che hanno pagato un biglietto di ingresso di 30 euro. Il generale ha spaziato su vari temi, dicendosi "contrario al razzismo" anche se "la parola razza esiste nella Costituzione italiana". Vannacci non si è voluto definire antifascista e ha ribadito che il fascismo "è un periodo storico finito 80 anni fa. Non ci sono persone che dicono che sono contrarie all'antica Roma". Ritornando sulle sue parole sulla gonna di Marco Mengoni a Sanremo, Vannacci ha sottolineato che "non mi piace l'ostentazione e le cose eccentriche" e che "se vedo un uomo che va in gonna voglio essere libero di mettermi a ridere".

paola egonu

Sulla polemica con Paola Egonu, Vannacci ha aggiunto: "Chiedere scusa? Perché dovrei? Io con la signora Egonu posso parlare in qualsiasi momento perché se ci parlassimo - ha spiegato - ci capiremmo e capirebbe che non c'è nessuna espressione offensiva in quello che ho detto. Io rivendico quello che ho detto nella maniera più assoluta. Perché esaltare le differenze vuol dire vivere in un mondo più ricco".

"Io - ha proseguito - Paola Egonu la abbraccerei". Vannacci ha anche raccontato che "sono già stato al Gay Pride, nel 2006-2007. Mi fermai a Piazza San Giovanni e un'amica mi portò a vedere. Era estate e non ero in uniforme. Ma il genoma dell'omosessualità non è ancora stato trovato". Tra il pubblico c'era anche Sylvie Lubamba, ex showgirl e modella di origini congolesi: "Io sono d'accordo con lei. Ho discusso con mia madre che invece non è d'accordo. Ma non vedo che problema c'è - ha detto rivolgendosi al generale - nel dire che non abbiamo tratti somatici tipici dell'italianità, è vero".

MARCO MENGONI roberto vannacci si tuffa a viareggio 4 roberto vannacci nel 2018 IL GENERALE ROBERTO VANNACCI roberto vannacci si tuffa a viareggio 1 roberto vannacci si tuffa a viareggio 5