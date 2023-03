WANTED! - PANICO TRA GLI AUTISTI DI TAXI A ROMA: NELLA CAPITALE C’È UNA COPPIA DI SCROCCONI CHE SALE IN MACCHINA, SI FA SCARROZZARE E, UNA VOLTA A DESTINAZIONE, SCENDE E NON PAGA – NEI GRUPPI TELEGRAM E WHATSAPP DEI TASSISTI ROMANI È PARTITA LA CACCIA...

Estratto dell’articolo di Raffaella Troili e Giampiero Valenza per “il Messaggero – Cronaca di Roma”

sciopero taxi roma

Wanted, ricercati. L'identikit dei truffatori dei tassisti è disegnato, la lista nera si allunga. Si tratta di una coppia di romani che sale, si fa accompagnare dove vuole in giro per la città, ma poi alla fine della corsa, scende e non paga. I due chiamano il taxi un po' dappertutto ma principalmente salgono nella zona tra Prenestina e Termini.

Lui ha i baffi, un cappello da baseball calzato sulla testa e gli occhiali da sole, lei acqua e sapone, i capelli neri a caschetto, sembra un personaggio anonimo e invece la fa da protagonista. Viaggiano in silenzio, si capiscono con gli sguardi.

taxi roma 1

Una volta arrivati a destinazione, cominciano a inventare mille scuse (sempre diverse), e vanno via senza scucire un euro. I tassisti del 3570 (la cooperativa più grande a Roma) hanno messo su una chat su Telegram dove fanno squadra e segnalano quelli che per loro sono veri e propri "ricercati". Un modo per difendersi nella giungla metropolitana.

[…] Sulla loro testa, confermano i tassisti, sono piovute tante denunce per le corse fatte fare e non pagate. «Non sono i soli - precisa uno dei tassisti della Capitale che opera senza una sigla del radiotaxi - C'è chi si inventa la scusa del bancomat che non funziona e che deve andare a fare il prelievo e c'è chi borbotta lamentandosi del servizio: tutte scuse per non pagare. Intanto, la corsa è stata già fatta e il loro obiettivo lo hanno raggiunto».

[…]

taxi roma 2

Una giungla dove grazie a chat e social i tassisti si aiutano a prevenire truffe e guai. «L'unico modo che abbiamo per proteggerci è l'uso delle telecamere e della tecnologia, specie di notte - commenta Alessandro Genovese, tassista di Samarcanda - specie di notte. Abbiamo anche un tasto allarme sotto il cruscotto con cui possiamo subito allertare la centrale che a sua volta con il Gps vede dove siamo e ci manda in soccorso le forze dell'ordine».

taxi piazza repubblica roma 2 taxi roma