WAR GAMES NEL MEDITERRANEO – GLI STATI UNITI SCHIERANO LA USS GERALD FORD, LA PIÙ GRANDE PORTAEREI A PROPULSIONE NUCLEARE DEL MONDO – LA NAVE STA PRENDENDO PARTE ALLE ESERCITAZIONI DELLA NATO E IERI È STATA AVVISTATA A CRETA. ARRIVERÀ ANCHE AL LARGO DELLE COSTE ITALIANE?

Alessandro Rosi per www.ilmessaggero.it

«Pronti all'azione». Una dichiarazione di guerra quella degli Usa? Gli Stati Uniti schierano la più avanzata (e più grande al mondo) portaerei a propulsione nucleare della Marina nel Mediterraneo. È la USS Gerald Ford e ieri è stata avvistata a Creta. Sta prenendo parte alle esercitazioni congiunte con gli alleati Nato nell'Oceano Atlantico e nel Mar Mediterraneo. Il dispiegamento coinvolgerà 20 navi e 60 aerei provenienti da Stati Uniti, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Svezia. La nave è la prima nuova portaerei progettata dalla Marina degli Usa in quattro decenni.

Nato, portaerei nucleare Usa nel Mediterraneo: le caratteristiche

La più recente e avanzata portaerei della US Navy è partita martedì. La costruzione è iniziata nel novembre 2009 ed è stata commissionata nel 2017 dall'ex presidente Donald Trump. La nave è la prima portaerei di classe Ford. La Marina ha iniziato la costruzione delle prossime due portaerei di classe Ford, la USS Kennedy e la USS Enterprise. La portaerei ha una nuova tecnologia avanzata che include "quasi tre volte la quantità di energia elettrica", rispetto alle portaerei di classe Nimitz e utilizza il sistema di lancio elettromagnetico degli aerei, o EMALS, secondo la Marina.

Le armi a bordo

Il sistema EMALS utilizza l'energia elettrica per lanciare gli aerei fuori dalla nave. Il vettore ha anche un radar dual band, che è un sistema radar più avanzato. È l'unico vettore di classe avanzata di questo tipo. La USS Gerald Ford e il gruppo d'attacco della portaerei opereranno con alleati e partner sia nella 2a che nella 6a area di responsabilità della flotta nell'Oceano Atlantico e nel Mar Mediterraneo.

Le parole dell'ammiraglio

«Questo dispiegamento è un'opportunità per spingere la palla più in basso e dimostrare il vantaggio che Ford e Carrier Air Wing (CVW) 8 apportano al futuro dell'aviazione navale, alla regione e ai nostri alleati e partner», ha detto l'ammiraglio Gregory Huffman. Le altre navi del gruppo d'attacco della portaerei partiranno per unirsi alla Ford mercoledì. Per la nave di punta degli Usa «il tempo è arrivato».

Il costo e le critiche di Trump

Ci sono voluti diversi anni prima di realizzare la superportaerei. E numerose battute d'arresto: per un costo totale di 13 miliardi di dollari. Nel 2017, quando è stata iniziata la costruzione, la USS Gerald R. Ford voleva entrare nella competizione delle navi militari con paesi come Russia e Cina. Chi l'aveva commissionata? Trump, anche se sembra che l'ex presidente Usa abbia poi criticato la scelta in seguito.