(ANSA) - E' in vendita per 6,19 milioni di dollari la casa dell'East Village in cui la leggenda della pop art Andy Warhol ha vissuto alla fine degli anni Sessanta. La dimora storica, come riportano i media Usa, si trova al 321 della Sesta Strada East, a Manhattan: un tempo apparteneva al regista Paul Morissey, amico di Warhol, di cui Andy era coinquilino. La casa di quattro piani ha otto camere da letto, otto bagni e due caminetti, con mattoni a vista e pavimenti in legno.

Inclusi nel prezzo ci sono anche i piani di ristrutturazione approvati dalla città e dalla commissione sui monumenti per trasformarla in una casa bifamiliare, con due appartamenti da tre a quattro camere da letto ciascuno, oltre ad un ascensore, scale interne, un attico sul tetto, cortile, e una palestra nel seminterrato. L'ultima volta l'abitazione e' stata messa in vendita nel 2019 per 4,95 milioni di dollari.

Andy warhol