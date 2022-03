WARHOLMANIA! - DA QUALCHE TEMPO L'ARTISTA POP E' OVUNQUE: I SUOI DIARI SONO DIVENTATI UNA SERIE NETFLIX, LA SUA VITA UN MUSICAL, LA SUA RELAZIONE CON BASQUIAT UNA COMMEDIA, MENTRE SI SUSSEGUONO MOSTRE CHE INDAGANO SU TUTTI I LATI DEL SUO CARATTERE - IL REGISTA ANDREW ROSSI: "E' UNO DEI POCHI ARTISTI CHE HA TRASCESO LA SUA PERSONA ED E' DIVENTATO PARTE DEL LINGUAGGIO DEL TESSUTO CULTURALE..."

i diari di andy warhol 8

Andy Warhol ha lasciato molti autoritratti.

C'è l’immagine in bianco e nero scattata in una cabina fotografica nel 1963, in cui indossa sfumature di nero scuro e ha un'espressione fredda. Nel 1981, ha scattato una Polaroid di se stesso travestito, con un caschetto biondo platino e labbra rosse audaci. Cinque anni dopo, ha serigrafato il suo viso con vernice acrilica rosso brillante su uno sfondo nero. Queste e altre immagini del maestro della Pop Art sono tra le sue opere più note.

jed johnson andy warhol

Ma uno dei suoi autoritratti più significativi non è affatto un ritratto, in senso convenzionale. Tra il 1976 e il 1987, l'artista ha dettato regolarmente al telefono al suo amico e collaboratore Pat Hackett i suoi pensieri, paure, sentimenti e opinioni sull'arte, su sé stesso e sul suo mondo. Nel 1989, due anni dopo la sua morte, Hackett ha pubblicato "The Andy Warhol Diaries", una versione trascritta, modificata e condensata delle loro telefonate.

E ora, più di tre decenni dopo, "The Andy Warhol Diaries" è arrivato su Netflix come una serie di documentari agrodolci diretta da Andrew Rossi. In una videointervista, il regista ha sottolineato che Warhol aveva intenzione di pubblicare il libro dopo la sua morte.

i diari di andy warhol 7

«Sembra che ci sia un messaggio che forse lui stesso non ha nemmeno capito», ha detto Rossi. «C'è un invito aperto a interpretarlo come c'è con qualsiasi sua opera d'arte, perché vedo i diari come un altro autoritratto nella sua opera».

L'importanza culturale di Warhol non è diminuita nei decenni trascorsi dalla sua morte, nel 1987. Il suo fascino per il marchio e la celebrità, così come il famoso detto spesso attribuito a lui - «in futuro, tutti saranno famosi in tutto il mondo per 15 minuti» - sono semmai ancora più rilevanti nell'era dei social media e dei reality.

i diari di andy warhol 3

«C'è una ragione per cui 'Warholian' rimane una descrizione», ha detto Rossi. «È uno dei pochi artisti che ha trasceso la sua persona ed è diventato parte del linguaggio e del tessuto culturale».

Ma se Warhol sembra particolarmente onnipresente in questo momento, è perché lo è – sullo schermo, sul palco, nei musei e per le strade. All'inizio di questo mese, Ryan Raftery è tornato al Joe's Pub con il mordace bio-musical di celebrità "The Trial of Andy Warhol". La nuova commedia di Anthony McCarten a Londra, “The Collaboration”, incentrata sulla relazione tra Warhol e Jean-Michel Basquiat, è già stata adattata per il grande schermo. La mostra del Brooklyn Museum "Andy Warhol: Revelation" indaga sulla sua educazione cattolica. E a partire da venerdì, la Bated Breath Theatre Company porterà la produzione teatrale a piedi "Chasing Andy Warhol" per le strade dell'East Village.

andy warhol diaries

Insieme, le opere creano un ritratto caleidoscopico dell'essere umano che è sotto la parrucca bianca. Anche se ha creato un'identità indelebile e di fama internazionale, questo figlio degli immigrati Ondrej e Julia Warhola ha lottato con la sua fede (cattolica bizantina) e il suo orientamento sessuale (gay, ma mai così tanto come molti dei suoi contemporanei) - aree esplorate in particolare sia da “The Andy Warhol Diaries” sia da “Andy Warhol: Revelation”.

i diari di andy warhol 2

Una parte significativa della serie Netflix esamina le relazioni romantiche di Warhol. Approfondisce le lotte di Warhol nel mostrare il suo amore per il suo primo partner a lungo termine, un designer d'interni di nome Jed Johnson. Più tardi arriva il dirigente della Paramount Jon Gould, che Warhol ha inondato di affetto ma che alla fine è morto di AIDS.

Jessica Beck, curatrice dell'Andy Warhol Museum di Pittsburgh, è stata intervistata nella serie di documentari. Rossi l'ha trovata attraverso il suo lavoro nella mostra del Whitney Museum del 2018 "Andy Warhol - From A to B and Back Again", per la quale ha scritto un saggio intitolato "Warhol's Confession: Love, Faith and AIDS".

andy warhol diaries.

«Ci sono dei momenti in cui dubita di sé stesso, quando si chiede cosa significhi avere successo, cosa significhi invecchiare, cosa significhi essere innamorati», ha detto. «Questo è uno dei punti di forza di ciò che rivela la serie, è che c'è un essere umano dietro questa mitica storia ».

Beck ha indicato alcuni pezzi della serie "L'ultima cena" di Warhol, alcuni dei quali sono attualmente in mostra in "Andy Warhol: Revelation". Ha fatto riferimento a un dipinto in particolare, "L'ultima cena (Sii qualcuno con un corpo )", che fonde un'immagine di Gesù Cristo con quella di un bodybuilder, un simbolo di salute e mascolinità. Beck ha detto che il lavoro riflette le reazioni di Warhol all'epidemia di AIDS.

i diari di andy warhol 1

«Quando hai queste due cose giustapposte, hai questa vera espressione di idee sul lutto e sulla sofferenza, ma anche sul perdono», ha detto.

La mostra "Andy Warhol: Revelation", che ha aperto a novembre e durerà fino al 19 giugno, è suddivisa in sette sezioni che spostano i visitatori dall'educazione dell'artista e dalle radici della sua religione attraverso le diverse fasi della sua vita e carriera, con un focus particolare sulla tensione tra la sua fede e la sua identità queer.

andy warhol diaries

«Questo va oltre le lattine di zuppa e Marilyn», ha detto José Carlos Diaz, il capo curatore del Museo Andy Warhol, riferendosi ad alcuni dei successi della Pop Art di Warhol. Diaz ha messo "Revelation" al museo di Warhol prima di portarlo a Brooklyn.

Carmen Hermo, curatrice associata al Brooklyn Museum, ha organizzato la presentazione a New York di "Revelation". Sia lei che Diaz sono figli di immigrati, come Warhol, e ha ipotizzato che questa parte del background dell'artista abbia contribuito a spiegare la sua famosa etica del lavoro e la sua feroce spinta a creare la migliore versione di sé stesso.

Diaz ha detto: «Per me, vive il sogno americano», aggiungendo che prospettive più sfumate e riconoscibili sull'artista stavano finalmente «superando questo mitologico Warhol con i grandi occhiali e la grande parrucca».

andy warhol jed johnson

Dall'altra parte dell'East River, Mara Lieberman, direttrice artistica esecutiva della Bated Breath Theatre Company, sta usando la sua giusta dose di occhiali e parrucche. A partire da venerdì, Lieberman dirigerà "Chasing Andy Warhol", un tour teatrale attraverso l'East Village in cui più attori interpretano l'artista contemporaneamente, alludendo al suo amore per le immagini ripetute e i vari personaggi.

Una scena ritrae qualcosa che accadde durante un viaggio che Warhol fece alle Hawaii con lo scenografo Charles Lisanby, di cui era innamorato all'epoca. Un paio di giorni dopo l'arrivo in hotel, Lisanby riportò un altro uomo nella stanza e Warhol esplose, ferito, un evento che è stato descritto nelle biografie dell'artista.

Warhol ha detto che in seguito si è reso conto del potere di dire «e allora?» in risposta a dolorosi eventi della vita, un'intuizione che ha dettagliato nel suo libro "The Philosophy of Andy Warhol". È, ha detto Lieberman, «la sua più grande strategia di coping».

warhol johnson

Questo atteggiamento era un ingrediente chiave - insieme alle sue idee su identità, tecnologia, celebrità e altro - nel «marchio altamente stilizzato, costruito e brillantemente reso strategia», ha detto Lieberman.

«Ad Andy piaceva prendere la vita e metterci una cornice intorno e dire: 'Guarda, questa è arte'», ha detto. «Usciamo per le strade di New York, mettiamo una cornice intorno alle cose e diciamo: 'Guarda, quella è arte'».

