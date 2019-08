9 ago 2019 13:00

AI WEIWEI, MA VATTENE A LADISPOLI - DOPO ESSERE FUGGITO DALLE GRINFIE DI PECHINO, L'ARTISTA DISSIDENTE CINESE LASCIA BERLINO, DOVE VIVE DA QUATTRO ANNI: “LA GERMANIA NON È UNA SOCIETÀ APERTA. LA CULTURA TEDESCA È COSÌ FORTE DA NON POTER REALMENTE ACCETTARE ALTRE IDEE O ARGOMENTI. QUESTO PAESE NON HA BISOGNO DI ME PERCHÉ È MOLTO AUTOCENTRATO”