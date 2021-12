WEST SIDE FLOP - IL REMAKE FIRMATO STEVEN SPIELBERG DEL CELEBRE MUSICAL HA INCASSATO SOLO 10,5 MILIONI DI DOLLARI NEL PRIMO WEEKEND DI PROGRAMMAZIONE - NONOSTANTE IL MAGRO BOTTINO, IL FILM E' IN VETTA ALLA CLASSIFICA, E HA SCALZATO "ENCANTO", LA FAVOLA DISNEY E "GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE" - QUARTO "HOUSE OF GUCCI", CHE DEVE ACCONTENTARSI DI POCO PIU' DI 4 MILIONI DI DOLLARI, A SEGUIRE "ETERNALS" DELLA MARVEL... - VIDEO

Esordio al di sotto delle attese per West Side Story di Steven Spielberg: la rilettura del celebre musical con protagonisti Ansel Elgort e Rachel Zegler ha raccolto 10,5 milioni di dollari nel week end su 2.800 sale.

Dopo l'accoglienza tiepida del primo giorno, 20th Century e Disney avevano stimato che il film - uscito 64 anni dopo l'iconica commedia teatrale di Broadway e 60 anni dopo il primo adattamento cinematografico - avrebbe incassato almeno 13 milioni di dollari al botteghino nordamericano nel fine settimana.

Il magro bottino consente comunque a West Side Story di conquistare la vetta della classifica, scalzando Encanto, la favola musicale Disney, che ottiene 9,4 milioni di dollari, superando in totale i 71,3 milioni. Terza piazza per Ghostbusters: Afterlife (che arriverà in Italia come Ghostbusters: Legacy), che porta a casa 7,1 milioni di dollari (oltre 112 milioni l'incasso complessivo), seguito da House of Gucci di Ridley Scott, con Lady Gaga e Adam Driver, che deve accontentarsi di poco più di 4 milioni di dollari (41 milioni in totale).

In quinta posizione gli Eternals della Marvel: il film diretto dal premio Oscar Chloé Zhao, con Salma Hayek e Angelina Jolie, mette in cassa 3,1 milioni di dollari nel week end, superando nel complesso i 161 milioni.

