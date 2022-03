WILL SMITH C'HA LA MANO FACILE - NEL 2012 L'ATTORE ASSESTO' UN COLPO ANCHE AL GIORNALISTA UCRAINO VITALII SEDIUK, CHE ALLA PRESENTAZIONE DI "MEN IN BLACK 3", TENTO' DI ABBRACCIARLO E BACIARLO - DOPO IL CEFFONE A CHRIS ROCK DURANTE LA CERIMONIA DEGLI OSCAR PER LA BATTUTA SULLA MOGLIE JADA, SEDIUK HA RICORDATO L'EPISODIO: "NON VOGLIO DEFINIRLO INCONTROLLABILE. HA UN CARATTERE VIOLENTO, MA..." - VIDEO

Dagotraduzione dal Sun

Vitalii Sediuk

Dopo lo schiaffo assestato da Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar, un giornalista ucraino, Vitalii Sediuk, ha ricordato un episodio simile avvenuto una decina di anni fa. Allora Will Smith lo aveva spinto e poi lo avevo schiaffeggiato perché lui aveva provato ad abbracciarlo e a baciarlo. «Mi sono appena ricordato dell’incidente dello schiaffo a Mosca».

L’incidente è avvenuto alla premiere di Men in Black 3 a Mosca, nel maggiore 2012. Allora Sediuk, che oggi ha 33 anni, era un giovane giornalista che lavorava per una tv ucraina.

«Penso che la battuta su Jada Pinkett fosse inappropriata perché parlava della salute di qualcuno, ma la reazione di Will non era necessaria e ha inviato il messaggio sbagliato ai comici: che potrebbero essere picchiati per uno scherzo».

«Il pubblico di Will Smith [è] principalmente composto da uomini duri e lui stava cercando di essere super protettivo. dimostrare di essere un "vero uomo" che difende la sua famiglia e ha picchiato il ragazzo per una brutta battuta».

Will Smith e Vitalii Sediuk

«Non voglio definire Will Smith incontrollabile. (Ha un) carattere violento, sì, ma sono sicuro che si rende conto di quello che sta facendo. Ma possiamo anche affermare che la sua famiglia è più importante per lui degli Oscar, il che non è male».

«Ha difeso sua moglie dopo una brutta battuta. Il problema è come lo ha fatto. Sono sicuro che avrebbe potuto trovare un modo più elegante. Inoltre, non dimenticare che è un A-list ed essere A-list a Hollywood significa che puoi farla franca con un sacco di cose. Gli A-listers possono farla franca con tutto»

Will Smith si scusa mentre ritira il premio agli Oscar

Smith si è scusato con l'Academy in lacrime nel suo discorso di accettazione dopo aver vinto il premio come miglior attore domenica, ma non ha chiesto pubblicamente scusa a Rock.

Sediuk afferma che la star di King Richard Smith non lo ha mai contattato da quando l'incidente è avvenuto nel 2012. L'ucraino si è scusato pubblicamente all'epoca, ma dice che non lo farebbe ora.

Smith può essere visto nel filmato mentre dice "Ehi! Dai!" e spinge via Sediuk. Poi dice "Qual è il tuo problema, amico?" prima di schiaffeggiare il giornalista. Smith ha rivelato nel 2018 di aver parlato con la superstar del rap Jay-Z dell'incidente poco dopo che era accaduto. In un'intervista con il podcast Rap Radar, ha affermato che Jay-Z gli ha detto: «È stata una tale boccata d'aria fresca vederti essere autentico».

Parlando dalla capitale ucraina assediata di Kiev, Sediuk ha detto a The Sun: «Ho scherzato sul fatto che Will si stesse esercitando con me allora perché a Chris Rock ha dato uno schiaffo molto più forte di quello che ha assestato a me».

lo schiaffo di will smith a chris rock oscar 2022

«Ma anche con me è stata comunque dura. Non si vede bene nel video, ma era già abbastanza difficile. Mi ha fatto male ma stavo bene. Non c'era alcuna idea (dietro l'abbraccio e il bacio) in quel momento, ero solo un giornalista e non un burlone».

«Volevo una domanda esclusiva e non solo banalità sul film, quindi sono andato per un abbraccio e un bacio sulla guancia. Abbracciarsi e baciarsi è una pratica comune nei paesi slavi e ho chiesto a Will un abbraccio in quella clip, quindi non è stato spontaneo».

«Era solo la riluttanza di Will Smith a baciare la guancia. Non c'è niente di sbagliato in questo, non a tutte le persone piace».

WILL SMITH CON L OSCAR

Dopo l'incidente con Smith, Sediuk è passato a veri e propri scherzi alle cerimonie di premiazione e agli eventi sul tappeto rosso. Nel 2013, è stato incarcerato per aver preso d'assalto il palco ai Grammy Awards mentre Adele stava accettando un premio per la migliore performance da solista pop.

Poi, nel 2014, ha afferrato Bradley Cooper per le gambe agli Screen Actors Guild Awards e ha seppellito brevemente la sua faccia nell'inguine di Leo DiCaprio al Santa Barbara International Film Festival. È stato licenziato dalla stazione televisiva 1+1 dopo essere strisciato sotto l'abito di America Ferrera mentre posava per le foto alla premiere di How to Train Your Dragon 2.

E nel maggio di quell'anno è stato arrestato dopo essere entrato in contatto con Brad Pitt e essersi rotto gli occhiali alla premiere di un film a Hollywood.

Lo scherzo più recente di Sediuk è avvenuto alla settimana della moda di Parigi nel 2019 quando ha afferrato la gamba di Justin Timberlake.