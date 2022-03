WILL SMITH RISCHIA DI RIMETTERCI L’OSCAR PER LO SCHIAFFONE A CHRIS ROCK? – L’ACADEMY STA SUBENDO PRESSIONI AFFINCHÉ PRENDA DEI PROVVEDIMENTI, MA AL MOMENTO SI È LIMITATA SOLTANTO A CONDANNARE IL GESTO – IL COMICO HA DECISO DI NON DENUNCIARE SMITH PER IL CARTONE, MA HA SEI MESI DI TEMPO: SE LO FACESSE IL "PRINCIPE DI BEL AIR" RISCHIEREBBE FINO A SEI MESI DI PRIGIONE E A UNA MULTA FINO A CENTOMILA DOLLARI… - VIDEO

meme sullo schiaffo di will smith 1

Will Smith potrebbe essere privato del suo Oscar? L'Academy sta subendo pressioni affinché prenda provvedimenti dopo che l’attore ha rifilato uno schiaffone al comico Chris Rock che si è permesso di scherzare sui capelli corti della moglie. Per molti Smith ha violato il codice di condotta redatto sua scia del movimento MeToo. Al momento l’Academy si è limitata a condannare il gesto, ma è improbabile che prenderà provvedimenti diversi.

OSCAR: L'ACADEMY "NON PERDONA VIOLENZA IN NESSUNA FORMA" DOPO LO SCHIAFFO IN DIRETTA DI WILL SMITH A CHRIS ROCK

Da Ansa

L'Academy "non perdona la violenza in nessuna forma", ha fatto sapere in un tweet l'organizzazione dietro gli Oscar dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock che ha movimentato la 94esima notte delle stelle.

meme sullo schiaffo di will smith 2

OSCAR: CHRIS ROCK NON DENUNCIA WILL SMITH PER SCHIAFFO IN TV, MA IL COMICO HA ANCORA SEI MESI PER FARLO

Da Ansa

Chris Rock non fa denuncia alla polizia, almeno per ora, e dunque Will Smith non sara' arrestato per lo schiaffo in diretta al comico che aveva ironizzato sulla testa rasata di sua moglie. Se Rock, che ha sei mesi di tempo per cambiare idea, avesse denunciato l'attore il vincitore dell'Oscar per "king Richard" avrebbe potuto essere condannato fino a sei mesi di prigione e a una multa fino a centomila dollari.

will e jada smith