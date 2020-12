IL WRESTLING PIANGE BRODY LEE – IL LOTTATORE AVEVA 41 ANNI ED È MORTO DOPO UNA LUNGA MALATTIA POLMONARE NON COLLEGATA AL COVID. IL COMMOVENTE ANNUNCIO DELLA MOGLIE SUI SOCIAL: “IL MONDO LO VEDEVA COME IL MAGNIFICO BRODIE LEE (O LUKE HARPER) MA LUI ERA IL MIO MIGLIORE AMICO, MIO MARITO E IL PIÙ GRANDE PADRE CHE POTEVATE INCONTRARE. NESSUNA PAROLA POTRÀ ESPRIMERE QUANTO IO SIA A PEZZI IN QUESTO MOMENTO…” - VIDEO

brodie lee 6

È morto Brody Lee, Wrestling sotto choc. Aveva 41 anni. Il mondo del wrestling è sotto choc per la morte di Brody Lee. Sia gli atleti della WWE sia quelli della All Elite Wrestling hanno pubblicato decine e decine di messaggi per ricordare il wrestler scomparso a 41 anni e per sottolineare come fosse una meravigliosa persona oltre ad un talentuosissimo e validissimo lottatore. Subito dopo l’annuncio pubblicato sui canali ufficiali della All Elite Wrestling, la moglie del wrestler AEW, Amanda, ha postato un lungo messaggio in ricordo del marito prematuramente scomparso.

brodie lee 2

«È morto il mio migliore amico - scrive - . Non avrei mai voluto scrivere queste parole. Il mio cuore è a pezzi. Il mondo lo vedeva come il magnifico Brodie Lee (o Luke Harper) ma lui era il mio migliore amico, mio marito e il più grande padre che potevate incontrare. Nessuna parola potrà esprimere l’amore che provo o quanto io sia a pezzi in questo momento.

brodie lee 7

È morto tra l’affetto dei suoi cari combattendo una lunga malattia polmonare non collegata al Covid. La clinica Mayo è la miglior squadra di dottori al mondo e mi ha sorretta con grande e costante amore. Voglio esprimere il mio amore e ammirazione alla AEW che ha supportato non solo mio marito ma anche me e i miei figli. Mi hanno aiutato a rialzarmi e rimettere insieme i pezzi. Sono stata supportata da così tante persone che non posso taggare tutte ma loro sanno chi sono ma non penso sapranno mai quanto le sono grata».

brodie lee 3

Nato Jonathan Huber, a Rochester il 16 dicembre 1979, lottava con il ringname Brodie Lee o Mr. Brodie Lee: ha vinto una volta l'Intercontinental Championship, una volta l'NXT Tag Team Championship (con Erick Rowan) e due volte lo SmackDown Tag Team Championship (una volta con Rowan e una volta con Bray Wyatt e Randy Orton).

brodie lee 1 brodie lee 8 brodie lee 4 brodie lee 9