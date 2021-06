X-FILES, ALIENS O SVALVOLATI? - SECONDO IL QUOTIDIANO "SUN" IL PENTAGONO SAREBBE IN POSSESSO DI UNA FOTO "ESTREMEMANTE CHIARA" DI UN UFO CHE EMERGE DALL'OCEANO - IL MEZZO E' STATO SOPRANNOMINATO "TRIANGOLO NERO" PER LA SUA FORMA DAI BORDI SMUSSATI - A SCATTARE SAREBBE STATO UN PILOTA DELLA MARINA AL LARGO DELLA COSTA ORIENTALE DEGLI STATI UNITI...

Dagotraduzione dal The Sun

Ricostruzione di Ufo del Sun

Secondo il Sun il Pentagono avrebbe in suo possesso un’incredibile foto nitida di un Ufo “Triangolo Nero” che emerge dall’oceano.

Da quando è stata segnalata la presunta esistenza della foto a fine 2020, gli appassionati di Ufo ne hanno chiesto la pubblicazione. Se fosse vero, sarebbe uno degli avvistamenti Ufo più avvincenti mai ripresi da una fotocamera. A scattare, sarebbe stato un pilota della Marina degli Stati Uniti che pilotava un Super Hornet F/A-18F.

L’esistenza della foto non è mai stata ufficialmente confermata dal Pentagono, ma molti affermano che esista. Il Sun dice di aver appreso che la foto è altamente classificata proprio perché è stata catturata utilizzando attrezzature militari a bordo dell'aereo da combattimento.

ufo

Secondo quanto riferito, la foto in possesso del Pentagono è «estremamente chiara» ed è stata diffusa l'anno scorso in un rapporto di intelligence della task force sui fenomeni aerei non identificati (UAP).

Secondo quanto riportato per la prima volta da The Debrief, è stata scattata nel 2019 da un pilota che ha individuato il mezzo mentre emergeva dall'oceano e iniziava a salire verso l'alto. L'oggetto ripreso è stato descritto come un grande triangolo con bordi "smussati" e "luci" sferiche bianche su ogni angolo - e si dice che l'incontro sia avvenuto al largo della costa orientale degli Stati Uniti.

Luis Elizondo

Si ritiene che i piloti che hanno incontrato l'oggetto operassero dalla USS Dwight D. Eisenhower o dalla USS John C. Stennis. Entrambi sono supercarrier a propulsione nucleare di classe Nimitz, che approfondiscono ulteriormente i legami apparenti tra gli UFO e le capacità nucleari dell'uomo.

Tom Rogan, scrittore di sicurezza nazionale del Washington Examiner, ha confermato l'esistenza della splendida foto dopo averla verificata con le sue fonti. Ha detto a The Sun Online: «È la punta dell'iceberg. Ma vedremo più perdite di immagini e dati UAP nei prossimi anni. Il Pentagono dovrebbe anticipare la curva e rilasciare ufficialmente più materiale».

areonautica militare ufo

Secondo quanto riferito, il file contenente la foto è stato diffuso su NSANet, l'intranet ufficiale dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, a cui si ritiene abbiano accesso la Gran Bretagna e altre nazioni dell'alleanza dei servizi segreti Five Eyes.

Anche Luis Elizondo, che ha guidato l’Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) per il Pentagono, è stato recentemente interrogato sulla foto. L'ufficiale dell'intelligence si è dimesso dal suo incarico mentre cercava di portare la discussione sugli UFO al pubblico, descrivendoli come un «problema di sicurezza nazionale».

sfere di luce apparse in cielo

Interrogato sul canale Disclosure Team su YouTube se avesse visto la famigerata immagine, Elizondo ha risposto: «Non posso discuterne». Ha aggiunto con un sorriso: «Grande domanda». La decisione dell'insider di non confermare né smentire l'esistenza della foto ha solo alimentato l'entusiasmo e le speculazioni intorno alla presunta foto.