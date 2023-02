27 feb 2023 19:39

XI RICHIAMA TUTTI ALLA SUA CORTE – MACRON, VON DER LEYEN, MICHEL E ANCHE MELONI: IL “GLOBAL TIMES” STILA LA LISTA DEI LEADER EUROPEI CHE, NELLE PROSSIME SETTIMANE, DOVREBBERO VOLARE A PECHINO PER DISCUTERE DEL PIANO DI PACE STILATO DALLA CINA (ORA L'UNICO VIAGGIO CERTO È QUELLO DEL PRESIDENTE FRANCESE) – IL DRAGONE PUNTA A INCUNEARSI TRA BRUXELLES E WASHINGTON, PROPONENDOSI COME POTENZA “RESPONSABILE” – MELONI DEVE DISCUTERE ANCHE IL MEMORANDUM SULLA “NUOVA VIA DELLA SETA”, IN SCADENZA A FINE ANNO…