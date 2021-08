IL DIVANO DEI GIUSTI/2 – STASERA POSSIAMO CONSOLARCI CON “BATMAN – IL RITORNO” DI TIM BURTON. LO ADORO. CERTO, SU IRIS C’È “THE BLUES BROTHERS” DI JOHN LANDIS. DAN AYKROYD RICORDA CHE LA COCAINA ERA INCLUSA NELLE SPESE DI PRODUZIONE PER TUTTA LA TROUPE. LO AVREMO VISTO CENTO VOLTE, MA IL PIACERE DI RIVEDERLO RIMANE SEMPRE LO STESSO - IN SECONDA SERATA SVETTA “MIAMI BEACH” DEI VANZINA BROS. PIENO DI BATTUTE. “STA MIAMI SEMBRA FREGGENE!”. “MI SI È ROTTO IL TACCO! IO MI SO ROTTO IL CAZZO!”. UN PO’ DI RUTTI, LA FIATELLA, QUALCHE SCURREGGETTA (LA SPARA LA BIONDA BONA). È ESATTAMENTE COME LO PENSATE… - VIDEO