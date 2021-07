YOUNS EL BOUSSETAI TRE SETTIMANE FA ERA STATO SOTTOPOSTO A UN TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO - IL 39ENNE MAROCCHINO, UCCISO DALL’ASSESSORE LEGHISTA DI VOGHERA MASSIMO ADRIATICI, SOFFRIVA DI PROBLEMI PSICHICI, CHE SI ERANO ACUITI DOPO IL LOCKDOWN, E AI FAMILIARI AVEVA DETTO CHE SI SENTIVA “A CASA” IN PIAZZA MEARDO, DOVE È MORTO… – IL VIDEO DELL'AGGRESSIONE

(ANSA) - VOGHERA (PAVIA), 22 LUG - La procura di Pavia, che indaga sull'omicidio del cittadino di origini marocchine Youns El Boussettaoui, ha chiesto la conferma degli arresti domiciliari per l'assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera Massimo Adriatici per il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove. Domani il politico comparirà davanti al gip. (ANSA).

(ANSA) - VOGHERA (PAVIA), 22 LUG - Il pm di Pavia, Roberto Valli, ha chiesto la conferma degli arresti domiciliari per Massimo Adriatici, l'assessore che l'altra sera ha ucciso con un colpo di pistola un immigrato. (ANSA).

AGI - Youns El Boussetai, il 39enne marocchino ucciso con un colpo di pistola dall'Assessore alla Sicurezza Massimo Adriatici sarebbe stato sottoposto a un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) tre settimane fa.

Lo apprende l'AGI da fonti vicine alla famiglia. I problemi psichici di cui l'uomo soffriva si erano acuiti in seguito al lockdown. El Boussetai aveva contatti frequenti coi suoi familiari, tutti cittadini italiani, che vivevano in altre città. Il padre a Vercelli, la sorella, che ieri sera è arrivata a Voghera, in Francia, un altro fratello in Svizzera. La moglie e i due figli vivono in Marocco.

Ai familiari El Boussetai, che aveva manifestato problemi psichici negli ultimi mesi, aveva detto che si sentiva 'a casa' in piazza Meardo, a Voghera, dove è morto. Qui, diceva ai congiunti, aveva la 'sua panchina' e i suoi punti di riferimento ed era conosciuto da tutti.

Sul fronte delle indagini, giovedì 22 luglio è prevista la richiesta di convalida della Procura di Pavia dell'arresto di Adriatici, accusato di 'eccesso colposo di legittima difesa'. Che potrebbe però non essere accompagnata anche dalla richiesta di convalida della misura cautelare dei domiciliari. Questo significa che i pm potrebbero dare l'ok per il ritorno alla libertà dell'uomo, parere non vincolante per il gip che sarà chiamata a decidere dopo avere sentito Adriatici. Il nuovo interrogatorio, dopo il primo subito dopo il fatto, dovrebbe essere fissato per venerdì 23 luglio.

L'avvocato Debora Piazza, che assiste padre, fratello e sorella del 39enne di origine marocchina, ha affermato che "l'autopsia di Youns El Boussetaoui è stata effettuata senza avvisare, come sarebbe dovuto avvenire, i suoi familiari, tutti cittadini italiani e con una residenza".

